"Він відповів": Меланія Трамп розповіла про листування з Путіним

Перша леді США Меланія Трамп розповіла про своє листування з главою Кремля Володимиром Путіним. Вони спілкувалися щодо України.

Листування Меланії Трамп і Володимира Путіна стосувалося повернення назад викрадених Росією під час війни українських дітей. Про це дружина Дональда Трампа розповіла під час свого інтерв'ю для медіа Fox Business.

Перша леді США згадала про свій лист, який вона передала для Путіна через президента Трампа. Він особисто вручив послання главі Кремля в ході їхньої зустрічі на Алясці.

У цьому листі, як повідомляли ЗМІ, Меланія Трампа торкалася питання "важкого становища українських дітей" через війну, яку розв'язала Росія. Проте дотепер було невідомо, чи відповів Путін на цей лист.

Перша леді зізналася, що відповідь від нього таки отримала.

Відео дня

"Так, він відповів. Я отримала від нього листа", — зазначила Меланія Трамп.

Також вона розкрила, що її представник перебуває на зв'язку з росіянами. Сторони продовжують працювати над тим, щоб возз'єднати українських дітей з їхніми родинами, підкреслила перша леді.

Меланія Трамп пояснила також, чому саме це питання для неї відіграє настільки важливу роль. Вона розповіла пресі, що найціннішим вбачає бачити те, як щасливі батьки та діти возз'єднуються після розлуки.

"Кожен хоче бути разом зі своєю дитиною", — додала дружина Трампа.

Вона також висловила сподівання на "новий великий успіх" незабаром.

Нагадаємо, 29 січня видання Daily Mail розповіло, яку колекцію туфель має Меланія Трамп.

7 січня видання CNBC розкрило, що приватно сказала Меланія Трамп чоловікові.