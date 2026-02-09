На этой неделе будут значительные меры по обороне: документы по гарантиям безопасности готовы, — Зеленский

Президент Украины отметил, что на этой неделе будут значительные оборонные и безопасностные меры, которые подготовят основу для длительного мира.

"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Я благодарю всех в мире, кто помогает. Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас", — заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент подчеркнул, что в Европе больше не осталось стран, которые не осознают угроз российского вмешательства и дестабилизирующих действий. По его словам, все видят последствия атак российских ракет и дронов, а потому защита и безопасность должны стать фундаментом для устойчивого мира.

И поэтому главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и украинцы: "Мир нужен. Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был. И чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", — отметил Зеленский.

Он анонсировал значительные международные оборонные мероприятия на этой неделе и предупредил, что в Европе и США позиция Украины будет представлена достаточно и фактически каждый день наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты стремятся завершить войну России против Украины до начала лета, а также предложили провести мирные переговоры на своей территории.

А президент США Дональд Трамп сделал необычный шаг и впервые поручил ведущим военным руководителям участвовать в ключевых переговорах с Ираном и Россией