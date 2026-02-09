Цього тижня будуть значні заходи з оборони: документи щодо гарантій безпеки готові, — Зеленський

Президент України зауважив, що цього тижня будуть значні оборонні та безпекові заходи, які підготують основу для тривалого миру.

"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім в світі, хто допомагає. Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз", - заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент підкреслив, що в Європі більше не залишилося країн, які не усвідомлюють загроз російського втручання та дестабілізаційних дій. За його словами, всі бачать наслідки атак російських ракет і дронів, а тому захист і безпека мають стати фундаментом для сталого миру.

І тому головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і українці: "Мир потрібен. Надійні гарантії безпеки — це єдина реальна основа для того, щоб мир був. І щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", - зауважив Зеленський.

Він анонсував значні міжнародні оборонні заходи цього тижня і попередив, що в Європі та США позиція України буде представлена достатньо і фактично кожен день наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати прагнуть завершити війну Росії проти України до початку літа, а також запропонували провести мирні перемовини на своїй території.

А президент США Дональд Трамп зробив незвичний крок та вперше доручив провідним військовим керівникам брати участь у ключових переговорах з Іраном та Росією