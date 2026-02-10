"Доклад закончила": Мосейчук резко ответила на обвинения в работе на Офис президента

Телеведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук обратилась к гражданам, которые обвиняют ее в работе на Офис президента. Журналистка возмутилась из-за расследования, в котором фигурирует экс-глава ОП Андрей Ермак.

Эмоциональное сообщение Наталья Мосейчук обнародовала в своем Facebook-аккаунте во вторник, 10 февраля.

Журналистка резко отреагировала на волну хейта из-за ее предыдущего сообщения, в котором она критиковала новое расследование журналиста "Украинской правды" Михаил Ткача относительно экс-главы ОП Андрея Ермака.

"Те, кто утверждают, что я на зарплате Офиса Президента, ПОШЛИ В Ж..ПУ! Доклад закончила", — эмоционально высказалась ведущая.

Мосейчук в предыдущем посте, который касался расследования издания "Украинская правда" относительно экс-главы ОП Андрея Ермака, заявила, что главное в материале Ткача — это ставка именно на эмоциональное восприятие его материала читателями.

"Понимаю, как сейчас будут разгонять очередную "зраду", описывать "баньку", кортежи и охранников Ермака. Это все ноль. К процессуальным действиям не пришьешь. Тогда для чего это? Верно. Для эмоций. Бездоказательных. Именно они — наше самое мощное оружие. Именно им мы делаем наши самые резкие движения. Но я бы не спешила", — отметила телеведущая.

Мосейчук добавила, что лично ее эмоция после видео с расследованием Ткача — это печаль. Она подчеркнула, что ей грустно, когда украинские СМИ якобы "бегают перед следователями" НАБУ и "подтанцовывают" им. Телеведущая упрекнула следователей НАБУ, что они "заходят в Офис Президента так, как будто прорываются в московский Кремль". Она также добавила, что ей грустно, когда охрана на Банковой во время войны пропускают, после перепалки, вооруженных людей, которые представляются НАБУ. Мосейчук убеждена, что Ткач не верифицирует видео с объектами неподалеку президентского офиса, да и вообще показывает дороги и жилье украинских государственных деятелей.

На момент публикации материала журналист-расследователь Михаил Ткач и редакция "Украинской правды" не комментировали эмоциональную реакцию Натальи Мосейчук на их расследование, в котором фигурирует Андрей Ермак.

Напомним, 6 февраля "Украинская правда" обнародовала новое расследование, в котором фигурирует экс-глава ОП Андрей Ермак. По данным журналистов, Андрей Ермак обустроил персональный спортзал в здании Дворца спорта после отставки. Каждый раз, когда он приезжает туда, его охранники обеспечивают ему доступ в зал.

Также в расследовании "Украинской правды" говорилось, что Андрей Ермак продолжает поддерживать контакты с украинскими чиновниками. В частности, экс-глава ОП приезжал в гости к секретарю СНБО Рустему Умерову.