"Доповідь закінчила": Мосейчук різко відповіла на звинувачення у роботі на Офіс президента

Телеведуча каналу 1+1 Наталія Мосейчук звернулась до громадян, які звинувачують її у роботі на Офіс президента. Журналістка обурилась через розслідування, у якому фігурує ексголова ОП Андрій Єрмак.

Емоційний допис Наталія Мосейчук оприлюднила у своєму Facebook-акаунті у вівторок, 10 лютого.

Журналістка різко відреагувала на хвилю хейту через її попередній допис, у якому вона критикувала нове розслідування журналіста "Української правди" Михайло Ткача щодо ексочільника ОП Андрія Єрмака.

"Ті, хто стверджують, що я на зарплаті Офісу Президента, ПІШЛИ В С..КУ! Доповідь закінчила", – емоційно висловилась ведуча.

Мосейчук у попередньому дописі, який стосувався розслідування видання "Українська правда" щодо ексголови ОП Андрія Єрмака, заявила, що головне у матеріалі Ткача – це ставка саме на емоційне сприйняття його матеріалу читачами.

"Розумію, як зараз розганятимуть чергову "зраду", описуватимуть "баньку", кортежі та охоронців Єрмака. Це все нуль. До процесуальних дій не пришиєш. Тоді для чого це? Вірно. Для емоцій. Бездоказових. Саме вони — наша найпотужніша зброя. Саме нею ми робимо наші найрізкіші рухи. Але я б не поспішала", — зазначила телеведуча.

Мосейчук додала, що особисто її емоція після відео з розслідуванням Ткача – це сум. Вона наголосила, що їй сумно, коли українські ЗМІ начебто "бігають перед слідчими" НАБУ та "підтанцьовують" їм. Телеведуча дорікнула слідчим НАБУ, що вони "заходять в Офіс Президента так, наче прориваються в московський Кремль". Вона також додала, що їй сумно, коли охорона на Банковій під час війни пропускають, після перепалки, озброєних людей, які представляються НАБУ. Мосейчук переконана, що Ткач не верифікує відео із об‘єктами неподалік президентського офісу, та й взагалі показує дороги і житло українських державних діячів.

На момент публікації матеріалу журналіст-розслідувач Михайло Ткач та редакція "Української правди" не коментували емоційну реакцію Наталії Мосейчук на їхнє розслідування, у якому фігурує Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 6 лютого "Українська правда" оприлюднила нове розслідування, у якому фігурує ексголова ОП Андрій Єрмак. За даними журналістів, Андрій Єрмак облаштував персональний спортзал в будівлі Палацу спорту після відставки. Кожного разу, коли він приїжджає туди, його охоронці забезпечують йому доступ до зали.

Також у розслідуванні "Української правди" йшлося, що Андрій Єрмак продовжує підтримувати контакти з українськими високопосадовцями. Зокрема, ексочільник ОП приїздив у гості до секретаря РНБО Рустема Умєрова.