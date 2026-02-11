Коррупция в Раде, злоупотребление влиянием и госизмена: сколько действующих нардепов получили подозрения

Дела ВАКС в отношении действующих народных депутатов Украины исследовали аналитики YouControl. В выборку попали производства против 35 нардепов, 28 из которых являются действующими.

Подозрения от Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно коррупции в Раде, недостоверного декларирования, незаконного обогащения и т.д. были проанализированы в исследовании YouControl, опубликованном 10 февраля. Аналитики и юристы изучили судебные решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты ВАКС, связанные с действующими народными депутатами IX созыва, за период с января 2021-го по январь 2026 года. В исследование не вошли подозрения, по которым судом еще не были приняты процессуальные решения.

В выборку YouControl с производствами, которые рассматривались в ВАКС или Апелляционной палате ВАКС, вошли:

20 депутатов от "Слуги народа";

4 нардепа партии "За будущее";

3 парламентария от "Восстановления Украины";

2 от "Европейской Солидарности";

2 от "Доверия";

2 нардепа от "Батькивщины";

1 внефракционный депутат;

1 нардеп от "Оппозиционной платформы — за жизнь" (эта фракция прекратила свою деятельность в Верховной Раде в апреле 2022 года).

Апелляционная палата ВАКС рассматривает дела внефракционного народного депутата Виктора Бондаря и экс-нардепа от ОПЗЖ Андрея Деркача (последний получил подозрения в государственной измене и незаконном обогащении).

Дело экс-нардепа от ОПЗЖ Андрея Деркача рассматривается в Апелляционной палате ВАКС Фото: скриншот

В декларировании недостоверной информации антикоррупционные органы уличили 13 нардепов ІХ созыва. 10 из этих дел закрыли в связи с истечением срока давности. Депутатов от "Слуги Народа" Владимира Гевко и Ольгу Саладуху освободили от ответственности "в связи с деятельным раскаянием". Нардеп от "Довиры" Сергей Шахов объявлен в розыск, производство в отношении него приостановлено.

В присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением обвиняются или подозреваются 5 нардепов: Виктор Бондарь, депутат Ярослав Дубневич от партии "За будущее", нардеп Роберт Горват от "Довиры", экс-нардеп и бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и Алексей Кузнецов от "Слуги народа" Последний также обвиняется в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды, как и еще 4 "слуги": Николай Задорожный, Юрий Кисель, Михаил Лаба и Игорь Негулевский.

В предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу обвиняются или подозреваются председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, Анна Скороход и Сергей Лабазюк от партии "За будущее", Анатолий Гунько из "Восстановление Украины" и 3 бывших члена фракции "Слуги народа": Андрей Одарченко, Александр Трухин и Сергей Кузьминых.

Нардеп Александр Юрченко из "Восстановления Украины" фигурирует в расследованиях по ст. 368 и ст. 369 УКУ по взяточничеству.

В незаконном обогащении обвиняется действующий нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко и бывшая "слуга" Ирина Кормышкина.

В делах о злоупотреблении влиянием фигурируют Людмила Марченко из "Слуги народа" и Сергей Кузьминых.

В злоупотреблении властью или служебным положением обвиняется Дмитрий Исаенко из "Восстановления Украины".

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Укринформу" 26 января рассказывал, сколько подозрений было вручено за 10 лет работы НАБУ и САП. По его словам, подозрения получил каждый десятый действующий нардеп.

4 февраля Служба безопасности Украины сообщала, что действующий народный депутат стал фигурантом второго расследования за два года. LB.ua утверждало, что речь идет о парламентарии от фракции "Слуга народа" Анатолии Гунько.