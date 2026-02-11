Корупція в Раді, зловживання впливом і держзрада: скільки чинних нардепів отримали підозри

Справи ВАКС щодо чинних народних депутатів України дослідили аналітики YouControl. До вибірки потрапили провадження проти 35 нардепів, 28 із яких є чинними.

Підозри від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо корупції в Раді, недостовірного декларування, незаконного збагачення тощо були проаналізовані в дослідженні YouControl, опублікованому 10 лютого. Аналітики та юристи вивчили судові рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС, пов'язані з чинними народними депутатами IX скликання, за період з січня 2021-го по січень 2026 року. До дослідження не увійшли підозри, щодо яких судом іще не були ухвалені процесуальні рішення.

До вибірки YouControl із провадженнями, що розглядались у ВАКС або Апеляційній палаті ВАКС, увійшли:

20 депутатів від "Слуги народу";

4 нардепи партії "За майбутнє";

3 парламентарі від "Відновлення України";

2 від "Європейської Солідарності";

2 від "Довіри";

2 нардепи від "Батьківщини";

1 позафракційний депутат;

1 нардеп від "Опозиційної платформи — за життя" (ця фракція припинила свою діяльність у Верховній Раді в квітні 2022 року).

Апеляційна палата ВАКС розглядає справи позафракційного народного депутата Віктора Бондара та екснардепа від ОПЗЖ Андрія Деркача (останній отримав підозри в державній зраді та незаконному збагаченні).

Справа екснардепа від ОПЗЖ Андрія Деркача розглядається в Апеляційній палаті ВАКС Фото: скриншот

У декларуванні недостовірної інформації антикорупційні органи викрили 13 нардепів ІХ сликання. 10 із цих справ закрили у зв'язку з закінченням строку давності. Депутатів від"Слуги Народу" Володимира Гевка та Ольгу Саладуху звільнили від відповідальності "у зв’язку з дійовим каяттям". Нардепа від "Довіри" Сергія Шахова оголошено в розшук, провадження щодо нього зупинено.

У привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем звинувачуються чи підозрюються 5 нардепів: Віктор Бондар, депутат Ярослав Дубневич від партії "За майбутнє", нардеп Роберт Горват від "Довіри", екснардеп і колишній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і Олексій Кузнєцов від "Слуги народу".Останній також звинувачується у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди, як і ще 4 "слуги": Микола Задорожний, Юрій Кісєль, Михайло Лаба та Ігор Негулевський.

У пропозиції, обіцянці чи наданні неправомірної вигоди службовій особі звинувачуються або підозрюються голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Анна Скороход та Сергій Лабазюк від партії "За майбутнє", Анатолій Гунько з "Відновлення України" та 3 колишні члени фракції "Слуги Народу": Андрій Одарченко, Олександр Трухін та Сергій Кузьміних.

Нардеп Олександр Юрченко з "Відновлення України" фігурує у розслідуваннях за ст. 368 та ст. 369 ККУ з хабарництва.

У незаконному збагаченні обвинувачується чинний нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко та колишня "слуга" Ірина Кормишкіна.

У справах щодо зловживання впливом фігурують Людмила Марченко зі "Слуги Народу"та Сергій Кузьміних.

У зловживанні владою або службовим становищем обвинувачується Дмитро Ісаєнко з "Відновлення України".

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтервʼю "Укрінформу" 26 січня розповідав, скільки підозр було вручено за 10 років роботи НАБУ і САП. За його словами, підозри отримав кожен десятий чинний нардеп.

4 лютого Служба безпеки України повідомляла, що чинний народний депутат став фігурантом другого розслідування за два роки. LB.ua стверджувало, що мова йде про парламентаря від фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька.