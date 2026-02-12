Бьет по союзникам: в Fox News раскрыли, какие слабые места Путина "атакует" Трамп, чтобы закончить войну

Президент США Дональд Трамп прибегает к стратегическим последовательным шагам, нанося удары по слабому месту Кремля. Шаги Трампа, направленные на союзников Владимира Путина, ослабляют возможности РФ на войне.

В преддверии четвертых годовых с начала полномасштабного вторжения Россия сталкивается с рядом серьезных проблем, что происходит из-за ударов по ряду "стран-сателлитов", которые являются ее партнерами. Об этом рассказали эксперты по национальной безопасности изданию Fox News Digital.

Последовательные шаги Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и Ирана уменьшают потоки доходов и ресурсов, поступающих от этих стран России.

"Если посмотреть на то, что он (Дональд Трамп — ред.) сделал с Ираном и Венесуэлой, то это два прокси-государства России, не так ли? Иран является близким союзником России", — отметил экс-советник по вопросам публичной дипломатии специального посланника президента в Украине в 2025 году Морган Мерфи.

Відео дня

По его словам, в то время как Иран продает РФ много дронов, Венесуэла стала посредником Кремля в другой части мира.

"Венесуэла снова стала посредником России здесь, в нашем полушарии, а Трамп сейчас пытается убрать Иран со стола переговоров. Он, безусловно, убрал Венесуэлу с шахматной доски, и это должно изменить расчеты Путина, потому что он видит в президенте Трампе президента, который выполняет то, что обещает сделать", — подчеркнул Мерфи.

Генерал ВВС в отставке Брюс Карлсон объяснил, что, осуществляя шаги по Венесуэле и Ирану, Трамп стратегически давит на Кремль.

"Давление на российских марионеток именно это и делает. Венесуэла, Иран и теневой флот являются ключевыми артериями, питающими войну России в Украине", — отметил Карлсон.

По его мнению, Путин вместе с приспешниками действуют как единая система, из-за чего любые удары по звеньям поставки денег и ресурсов Кремлю ослабляют РФ и возможности продолжать удары по Украине.

"Трамп руководствуется гуманитарными соображениями"

Представитель Белого дома отметил в комментарии изданию, что Дональд Трамп прежде всего в вопросах урегулирования войны в Украине руководствуется гуманитарными соображениями. Он стремится закончить кровопролитие.

Неназванный чиновник также добавил, что последние месяцы усилий администрации президента США уже принесли определенные результаты. Он утверждает, что прогресс в урегулировании войны в Украине довольно значительный.

Чиновник рассказал, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были "конструктивными и содержательными". Несмотря на то, что впереди предстоит еще много работы, однако результаты встреч свидетельствуют о том, что дипломатия приближает реальное завершение конфликта.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что при желании боевые действия можно закончить уже к лету.

Также 11 февраля издание FT сообщало, что Зеленский якобы 24 февраля объявит о выборах и референдуме в Украине.