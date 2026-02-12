Б'є по союзниках: у Fox News розкрили, які слабкі місця Путіна "атакує" Трамп, щоб закінчити війну

Президент США Дональд Трамп вдається до стратегічних послідовних кроків, завдаючи ударів по слабкому місцю Кремля. Кроки Трампа, спрямовані на союзників Володимира Путіна, послаблюють можливості РФ на війні.

Напередодні четвертих рокових з початку повномасштабного вторгнення Росія зіштовхується з низкою серйозних проблем, що відбувається через удари по низці "країн-сателітів", які є її партнерами. Про це розповіли експерти з національної безпеки виданню Fox News Digital.

Послідовні кроки Дональда Трампа щодо Венесуели та Ірану зменшують потоки доходів та ресурсів, що надходять від цих країн Росії.

"Якщо подивитися на те, що він (Дональд Трамп — ред.) зробив з Іраном і Венесуелою, то це два проксі-держави Росії, чи не так? Іран є близьким союзником Росії", — зазначив ексрадник з питань публічної дипломатії спеціального посланника президента в Україні в 2025 році Морган Мерфі.

Відео дня

За його словами, у той час як Іран продає РФ багато дронів, Венесуела стала посередником Кремля в іншій частині світу.

"Венесуела знову стала посередником Росії тут, у нашій півкулі, а Трамп зараз намагається прибрати Іран зі столу переговорів. Він, безумовно, прибрав Венесуелу з шахівниці, і це має змінити розрахунки Путіна, бо він бачить у президенті Трампі президента, який виконує те, що обіцяє зробити", — підкреслив Мерфі.

Генерал ВПС у відставці Брюс Карлсон пояснив, що, здійснюючи кроки щодо Венесуели та Ірану, Трамп стратегічно тисне на Кремль.

"Тиск на російських маріонеток саме це й робить. Венесуела, Іран і тіньовий флот є ключовими артеріями, що живлять війну Росії в Україні", — зазначив Карлсон.

На його думку, Путін разом із поплічниками діють як єдина система, через що будь-які удари по ланках постачання грошей та ресурсів Кремлю послаблюють РФ і можливості продовжувати удари по Україні.

"Трамп керується гуманітарними міркуваннями"

Представник Білого дому зазначив у коментарі виданню, що Дональд Трамп передусім у питаннях врегулювання війни в Україні керується гуманітарними міркуваннями. Він прагне закінчити кровопролиття.

Неназваний посадовець також додав, що останні місяці зусиль адміністрації президента США вже принесли певні результати. Він стверджує, що прогрес у врегулюванні війни в Україні доволі значний.

Чиновник розповів, що тристоронні переговори в Абу-Дабі були "конструктивними та змістовними". Попри те, що попереду чекає ще багато роботи, проте результати зустрічей свідчать про те, що дипломатія наближає реальне завершення конфлікту.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що при бажанні бойові дії можна закінчити вже до літа.

Також 11 лютого видання FT повідомляло, що Зеленський нібито 24 лютого оголосить про вибори та референдум в Україні.