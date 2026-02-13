Зеленский встретился с наследным принцем Ирана Резой Пахлави — детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Мюнхене встречу с Наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави. Они обсудили ситуацию в Иране, сотрудничество Тегерана с Москвой и усиление санкций против иранского режима.

Глава государства выразил соболезнования жертвам иранского режима и отметил поддержку иранского народа в его освободительной борьбе, сообщает Офис Президента. Реза Пахлави поблагодарил Украину за признание Корпуса стражей Исламской революции, которые защищают режим айятолл, террористической организацией.

Зеленский и Пахлави осудили сотрудничество между РФ и Ираном в сфере поставок иранским режимом дронов для российской армии и лицензий на их производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу как для Украины, так и для всего Ближнего Востока.

"Наследный принц подробно проинформировал об общей ситуации в Иране. Более 40 тыс. человек погибло во время попыток подавить протесты. Зафиксированы массовые захоронения, а идентифицировать реальное количество убитых чрезвычайно сложно. Реза Пахлави также очертил направления, в которых люди Ирана нуждаются в поддержке", — сообщил ОП.

Зеленский и Пахлави обсудили необходимость усиления санкций против иранского режима и любых других диктатур. Зеленский заверил в готовности Киева помочь Ирану, а Пахлави выразил поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, что администрация Трампа причастна к протестам в Иране — она оказывала скрытую поддержку антиправительственным действиям. США тайно отправили в Иран тысячи терминалов Starlink после подавления демонстраций. Протестующие смогли оставаться в сети после того, как Тегеран ограничил доступ к интернету.

Ранее мы также информировали, что виртуальное посольство США 6 февраля призвало американских граждан немедленно покинуть Иран. Оно отметило, что на помощь правительства США не стоит рассчитывать и выбираться из Ирана самостоятельно. Это было сделано на фоне переговоров США и Ирана в Омане по ядерной программе Тегерана.