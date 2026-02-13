Зеленський зустрівся із спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві — деталі

Президент України Володимир Зеленський провів у Мюнхені зустріч зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Вони обговорили ситуацію в Ірані, співпрацю Тегерана з Москвою та посилення санкцій проти іранського режиму.

Глава держави висловив співчуття жертвам іранського режиму та наголосив на підтримці іранського народу у його визвольній боротьбі, повідомляє Офіс Президента. Реза Пахлаві подякував Україні за визнання Корпусу вартових Ісламської революції, які захищають режим айятолл, терористичною організацією.

Зеленський та Пахлаві засудили співпрацю між РФ та Іраном у сфері постачання іранським режимом дронів для російської армії та ліцензій на їх виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу як для України, так й для усього Близького Сходу.

"Спадкоємний принц детально поінформував про загальну ситуацію в Ірані. Понад 40 тис. людей загинуло під час спроб придушити протести. Зафіксовані масові поховання, а ідентифікувати реальну кількість убитих надзвичайно складно. Реза Пахлаві також окреслив напрями, у яких люди Ірану потребують підтримки", — повідомив ОП.

Зеленський та Пахлаві обговорили необхідність посилення санкцій проти іранського режиму та будь-яких інших диктатур. Зеленський запевнив у готовності Києва допомогти Ірану, а Пахлаві висловив підтримку територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа причетна до протестів в Ірані – вона надавала приховану підтримку антиурядовим діям. США таємно відправили в Іран тисячі терміналів Starlink після придушення демонстрацій. Протестувальники змогли залишатися в мережі після того, як Тегеран обмежив доступ до інтернету.

Раніше ми також інформували, що віртуальне посольство США 6 лютого закликало американських громадян негайно покинути Іран. Воно зазначило, що на допомогу уряду США не варто розраховувати і вибиратися з Ірану самотужки. Це було зроблено на тлі переговорів США та Ірану в Омані щодо ядерної програми Тегерана.