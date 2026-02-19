ВС РФ должны выйти не только из Украины: ЕС озвучил "максималистские" требования к Кремлю, — СМИ

Европейский Союз в рамках дипломатических переговоров по Украине готовит ряд требований к России, среди которых — вывод войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья и соблюдение международного права. Документ, который распространила глава дипломатии ЕС Кая Каллас среди стран-членов, определяет, каких уступок ожидает Брюссель в процессе мирных переговоров.

Как говорится в материалах издания "Радио Свобода", документ под названием "Основные европейские интересы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента" определяет ключевые позиции ЕС в отношении России и подчеркивает, что без участия блока за столом переговоров нельзя обеспечить длительный мир и безопасность в Европе.

"В документе представлен очень "максималистский" взгляд ЕС на то, что должна делать Россия, причем один дипломат ЕС заявил Радио Свобода, что "мы отвечаем российским максималистским требованиям к Украине"", — отметили в материале.

По информации издания, в документе говорится, что Россия должна сократить численность своих войск, вывести их из соседних стран и прекратить любые формы агрессии, включая дезинформационные кампании, кибератаки, саботаж и нарушение воздушного пространства ЕС и соседних государств. Кроме того, в тексте отмечается запрет развертывания российских войск в Беларуси, Украине, Республике Молдова, Грузии и Армении, включая контролируемые Россией сепаратистские регионы, такие как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

Відео дня

Документ также содержит требования по соблюдению международного права: запрет на полную амнистию за военные преступления, доступ международных следователей к местам подозреваемых преступлений, а также приоритет международных договоров над внутренним законодательством России. Кроме того, Брюссель настаивает на репарациях и компенсации за нанесенный ущерб Украине, европейским государствам и компаниям, а также за экологический ущерб.

Что касается внутренних вопросов в России, ЕС требует проведения свободных и честных выборов под международным мониторингом, освобождения политических заключенных, возвращения депортированных гражданских и детей, обеспечения свободы СМИ, отмены закона об иностранных агентах, прекращения преследования инакомыслия и полного расследования убийств оппозиционных лидеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Кроме того, аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия не меняет своих ключевых целей в войне против Украины и настаивает не только на территориальных уступках, но и на пересмотре роли НАТО.

Также Фокус писал, что Владимир Путин считает, что он побеждает в войне против Украины, а потому не имеет веских причин подписывать мирное соглашение.