ЗС РФ мають вийти не лише з України: ЄС озвучив "максималістські" вимоги до Кремля, — ЗМІ

Європейський Союз у межах дипломатичних переговорів щодо України готує низку вимог до Росії, серед яких – виведення військ із Білорусі, Грузії, Вірменії та Придністров’я та дотримання міжнародного права. Документ, який поширила голова дипломатії ЄС Кая Каллас серед країн-членів, окреслює, яких поступок очікує Брюссель у процесі мирних переговорів.

Як йдеться у матеріалах видання "Радіо Свобода", документ під назвою "Основні європейські інтереси у забезпеченні всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру та безпеки континенту" визначає ключові позиції ЄС щодо Росії та підкреслює, що без участі блоку за столом переговорів не можна забезпечити тривалий мир та безпеку в Європі.

"У документі представлено дуже "максималістський" погляд ЄС на те, що повинна робити Росія, причому один дипломат ЄС заявив Радіо Свобода, що "ми відплачуємо російським максималістським вимогам до України"", — зауважили в матеріалі.

За інформацією видання, у документі йдеться, що Росія має скоротити чисельність своїх військ, вивести їх із сусідніх країн та припинити будь-які форми агресії, включно з дезінформаційними кампаніями, кібератаками, саботажем та порушенням повітряного простору ЄС і сусідніх держав. Крім того, у тексті наголошується на забороні розгортання російських військ у Білорусі, Україні, Республіці Молдова, Грузії та Вірменії, включаючи контрольовані Росією сепаратистські регіони, такі як Абхазія, Південна Осетія та Придністров’я.

Документ також містить вимоги щодо дотримання міжнародного права: заборона на повну амністію за воєнні злочини, доступ міжнародних слідчих до місць підозрюваних злочинів, а також пріоритет міжнародних договорів над внутрішнім законодавством Росії. Крім того, Брюссель наполягає на репараціях та компенсації за завдані збитки Україні, європейським державам і компаніям, а також за екологічну шкоду.

Щодо внутрішніх питань у Росії, ЄС вимагає проведення вільних і чесних виборів під міжнародним моніторингом, звільнення політичних в’язнів, повернення депортованих цивільних та дітей, забезпечення свободи ЗМІ, скасування закону про іноземних агентів, припинення переслідування інакомислення та повного розслідування вбивств опозиційних лідерів Олексія Навального та Бориса Нємцова.

Крім того, аналітики Інститут вивчення війни зазначали, що Росія не змінює своїх ключових цілей у війні проти України та наполягає не лише на територіальних поступках, а й на перегляді ролі НАТО.

Також Фокус писав, що Володимир Путін вважає, що він перемагає у війні проти України, а тому не має вагомих причин підписувати мирну угоду.