Зеленский анонсировал новый обмен пленными и ждет реального завершения войны

Президент Украины сообщил, что выслушал доклад переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. И рассказал, что реальные возможности завершить войну достойно — остаются и в этом может значительно помочь способность мира давить на агрессора. А также анонсировал вероятные обмены военнопленными.

"Благодарен команде за четкую работу в рамках директив, а также за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных. Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив", — сообщил Зеленский.

И рассказал, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным.

"Украинские ответы на наиболее сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены... Команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время", — сказал Зеленский.

