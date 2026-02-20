Зеленський анонсував новий обмін полоненими і чекає на реальне завершення війни

Президент України повідомив, що вислухав доповідь переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Та розповів, що реальні можливості завершити війну достойно — залишаються і в цьому може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора. А також анонсував ймовірні обміни військовополоненими.

"Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив", — повідомив Зеленський.

Та розповів, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним.

"Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені…Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, рішення про вторгнення Росії в Україну було ухвалено Путіним приблизно за два роки до самого вторгнення. Це сталось, коли він перебував на ізоляції через пандемію коронавірусу в першій половині 2020 року. Це з'ясували детективи ЦРУ, які аналізували докази щодо вторгнення Росії. Водночас у США майже за рік до лютого 2022 року намагалися переконати російського диктатора відмовитися від ідеї повномасштабної війни.

Тим часом Європейський Союз у межах дипломатичних переговорів щодо України готує низку вимог до Росії, серед яких – виведення військ із Білорусі, Грузії, Вірменії та Придністров’я та дотримання міжнародного права. Документ, який поширила голова дипломатії ЄС Кая Каллас серед країн-членів, окреслює, яких поступок очікує Брюссель у процесі мирних переговорів.