Давняя цель Кремля: почему Путин настаивает на проведении выборов в Украине, — ISW
Кремль создал тему с выборами в Украине и настаивает на якобы "нелегитимности" украинской власти, преследуя две цели: или срыв любых мирных соглашений, или установление прокремлевского правительства в Киеве с последующим уничтоженим суверенитета нашей страны.
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на циничную стратегию Москвы: российское руководство намеренно создает патовую ситуацию в информационном поле. С одной стороны, Кремль называет украинскую власть "нелегитимной" и требует проведения выборов как условия для переговоров. С другой — Россия делает все, чтобы голосование стало физически невозможным, категорически отказываясь от прекращения огня. По мнению экспертов, эта тактика "замкнутого круга" направлена не на достижение мира, а на дискредитацию Киева перед западными партнерами, чтобы подорвать военную и финансовую поддержку Украины.
Она также направлена на создание условий для отклонения любых потенциальных мирных соглашений, которые Россия могла бы подписать с нынешним украинским правительством, утверждая, что правительство, подписавшее эти соглашения, было "нелегитимным". Более того, Украина не сможет избежать этой риторической ловушки даже путем проведения выборов, поскольку Кремль отрицает компетентность нынешнего правительства в Киеве проводить выборы самостоятельно. Эта дилемма — выдумка Москвы, не отражающая реальность. Она важна, поскольку позволяет увидеть стремление России избежать компромиссного мирного соглашения и добиться всех своих максималистских требований к Украине и НАТО.
Круговая риторика Кремля — это предлог для затягивания мирных переговоров, выбивания односторонних уступок от Украины и создания условий для выхода из переговоров в любой момент по выбору Путина или для нарушения уже заключенного соглашения. Риторика Кремля также направлена на то, чтобы заставить Украину капитулировать перед требованиями России, установить пророссийское правительство или создать условия для нарушения любого соглашения на том основании, что подписавшие его украинские стороны были нелегитимны.
А создание Кремлем неразрешимой дилеммы для Украины также является частью попытки Кремля переложить вину с России и представить Украину как препятствие для переговоров, одновременно продвигая соглашение, которое позволило бы России избежать признания Украины в качестве легитимного политического образования, так как с начала полномасштабного вторжения Путин отрицает, что Украина вообще является отдельной страной.
Путин и другие российские чиновники утверждали, что Зеленский нелегитимен, поскольку в Украине не проводились президентские выборы в 2024 году, и заявляли, что все гражданские власти Украины, следовательно, нелегитимны, поскольку президент назначает региональных чиновников. Но нынешнее правительство Украины полностью легитимно в соответствии с Конституцией и законами Украины. Так как проводить выборы во время полномасштабной войны, когда объявлено военное положение, а часть населения находится в окопах, или вовсе уехала за границу, или находится в плену – невозможно. А Конституция и законодательство Украины прямо указывают на то, что Украина не может проводить выборы во время действия военного положения, а статья 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещает президенту Украины отменять военное положение, пока сохраняется "угроза нападения или опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности".
В Кремле придумали ловушку для Украины, чтобы подорвать легитимность Украины в глазах западных лидеров и убедить Запад отказаться от Украины — так именно это давняя цель Кремля. Россия примет только такое соглашение, которое позволит России включить Украину в свою орбиту посредством политического или территориального контроля. Кремль последовательно повторяет свое неприятие любого мирного соглашения, которое сохраняет суверенитет Украины и ее право на вступление в НАТО.
Но возникновение этой "круговой проблемы" стало возможно только при попустительской политике Дональда Трампа по отношению к Путину. Даже президент Зеленский отмечал неоднократно, что глава Белого дома "давит" на Украину куда больше, чем на Россию.
Также президент Украины отмечал, почему ВСУ не могут уйти с Донбасса, как того требуют Россия и Трамп.