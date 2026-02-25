Давняя цель Кремля: почему Путин настаивает на проведении выборов в Украине, — ISW

Кремль создал тему с выборами в Украине и настаивает на якобы "нелегитимности" украинской власти, преследуя две цели: или срыв любых мирных соглашений, или установление прокремлевского правительства в Киеве с последующим уничтоженим суверенитета нашей страны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на циничную стратегию Москвы: российское руководство намеренно создает патовую ситуацию в информационном поле. С одной стороны, Кремль называет украинскую власть "нелегитимной" и требует проведения выборов как условия для переговоров. С другой — Россия делает все, чтобы голосование стало физически невозможным, категорически отказываясь от прекращения огня. По мнению экспертов, эта тактика "замкнутого круга" направлена не на достижение мира, а на дискредитацию Киева перед западными партнерами, чтобы подорвать военную и финансовую поддержку Украины.

Она также направлена ​​на создание условий для отклонения любых потенциальных мирных соглашений, которые Россия могла бы подписать с нынешним украинским правительством, утверждая, что правительство, подписавшее эти соглашения, было "нелегитимным". Более того, Украина не сможет избежать этой риторической ловушки даже путем проведения выборов, поскольку Кремль отрицает компетентность нынешнего правительства в Киеве проводить выборы самостоятельно. Эта дилемма — выдумка Москвы, не отражающая реальность. Она важна, поскольку позволяет увидеть стремление России избежать компромиссного мирного соглашения и добиться всех своих максималистских требований к Украине и НАТО.

Круговая риторика Кремля — это предлог для затягивания мирных переговоров, выбивания односторонних уступок от Украины и создания условий для выхода из переговоров в любой момент по выбору Путина или для нарушения уже заключенного соглашения. Риторика Кремля также направлена ​​на то, чтобы заставить Украину капитулировать перед требованиями России, установить пророссийское правительство или создать условия для нарушения любого соглашения на том основании, что подписавшие его украинские стороны были нелегитимны.

А создание Кремлем неразрешимой дилеммы для Украины также является частью попытки Кремля переложить вину с России и представить Украину как препятствие для переговоров, одновременно продвигая соглашение, которое позволило бы России избежать признания Украины в качестве легитимного политического образования, так как с начала полномасштабного вторжения Путин отрицает, что Украина вообще является отдельной страной.

Путин и другие российские чиновники утверждали, что Зеленский нелегитимен, поскольку в Украине не проводились президентские выборы в 2024 году, и заявляли, что все гражданские власти Украины, следовательно, нелегитимны, поскольку президент назначает региональных чиновников. Но нынешнее правительство Украины полностью легитимно в соответствии с Конституцией и законами Украины. Так как проводить выборы во время полномасштабной войны, когда объявлено военное положение, а часть населения находится в окопах, или вовсе уехала за границу, или находится в плену – невозможно. А Конституция и законодательство Украины прямо указывают на то, что Украина не может проводить выборы во время действия военного положения, а статья 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещает президенту Украины отменять военное положение, пока сохраняется "угроза нападения или опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности".

В Кремле придумали ловушку для Украины, чтобы подорвать легитимность Украины в глазах западных лидеров и убедить Запад отказаться от Украины — так именно это давняя цель Кремля. Россия примет только такое соглашение, которое позволит России включить Украину в свою орбиту посредством политического или территориального контроля. Кремль последовательно повторяет свое неприятие любого мирного соглашения, которое сохраняет суверенитет Украины и ее право на вступление в НАТО.

Но возникновение этой "круговой проблемы" стало возможно только при попустительской политике Дональда Трампа по отношению к Путину. Даже президент Зеленский отмечал неоднократно, что глава Белого дома "давит" на Украину куда больше, чем на Россию.

Также президент Украины отмечал, почему ВСУ не могут уйти с Донбасса, как того требуют Россия и Трамп.