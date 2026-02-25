Давня мета Кремля: чому Путін наполягає на проведенні виборів в Україні, — ISW

Кремль створив тему з виборами в Україні і наполягає на нібито "нелегітимності" української влади, переслідуючи дві мети: або зрив будь-яких мирних угод, або встановлення прокремлівського уряду в Києві з подальшим знищенням суверенітету нашої країни.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на цинічну стратегію Москви: російське керівництво навмисно створює патову ситуацію в інформаційному полі. З одного боку, Кремль називає українську владу "нелегітимною" і вимагає проведення виборів як умови для переговорів. З іншого — Росія робить усе, щоб голосування стало фізично неможливим, категорично відмовляючись від припинення вогню. На думку експертів, ця тактика "замкненого кола" спрямована не на досягнення миру, а на дискредитацію Києва перед західними партнерами, щоб підірвати військову та фінансову підтримку України.

Вона також спрямована на створення умов для відхилення будь-яких потенційних мирних угод, які Росія могла б підписати з нинішнім українським урядом, стверджуючи, що уряд, який підписав ці угоди, був "нелегітимним". Ба більше, Україна не зможе уникнути цієї риторичної пастки навіть шляхом проведення виборів, оскільки Кремль заперечує компетентність нинішнього уряду в Києві проводити вибори самостійно. Ця дилема — вигадка Москви, яка не відображає реальність. Вона важлива, оскільки дає змогу побачити прагнення Росії уникнути компромісної мирної угоди і домогтися всіх своїх максималістських вимог до України і НАТО.

Кругова риторика Кремля — це привід для затягування мирних переговорів, вибивання односторонніх поступок від України і створення умов для виходу з переговорів у будь-який момент за вибором Путіна або для порушення вже укладеної угоди. Риторика Кремля також спрямована на те, щоб змусити Україну капітулювати перед вимогами Росії, встановити проросійський уряд або створити умови для порушення будь-якої угоди на тій підставі, що українські сторони, які її підписали, були нелегітимними.

А створення Кремлем нерозв'язної дилеми для України також є частиною спроби Кремля перекласти провину з Росії та представити Україну як перешкоду для перемовин, водночас просуваючи угоду, яка дала б змогу Росії уникнути визнання України легітимним політичним утворенням, бо від початку повномасштабного вторгнення Путін заперечує, що Україна взагалі є окремою країною.

Путін та інші російські чиновники стверджували, що Зеленський нелегітимний, оскільки в Україні не проводили президентських виборів у 2024 році, і заявляли, що вся цивільна влада України, отже, нелегітимна, оскільки президент призначає регіональних чиновників. Але нинішній уряд України повністю легітимний відповідно до Конституції та законів України. Бо проводити вибори під час повномасштабної війни, коли оголошено воєнний стан, а частина населення перебуває в окопах, або зовсім виїхала за кордон, або перебуває в полоні — неможливо. А Конституція і законодавство України прямо вказують на те, що Україна не може проводити вибори під час дії воєнного стану, а стаття 19 закону України "Про правовий режим воєнного стану" забороняє президенту України скасовувати воєнний стан, доки зберігається "загроза нападу або небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності".

У Кремлі вигадали пастку для України, щоб підірвати легітимність України в очах західних лідерів і переконати Захід відмовитися від України — бо саме це давня мета Кремля. Росія прийме тільки таку угоду, яка дасть змогу Росії включити Україну у свою орбіту за допомогою політичного або територіального контролю. Кремль послідовно повторює своє неприйняття будь-якої мирної угоди, яка зберігає суверенітет України та її право на вступ до НАТО.

Але виникнення цієї "кругової проблеми" стало можливим тільки за поблажливої політики Дональда Трампа щодо Путіна. Навіть президент Зеленський зазначав неодноразово, що глава Білого дому "тисне" на Україну куди більше, ніж на Росію.

Також президент України зазначав, чому ЗСУ не можуть піти з Донбасу, як того вимагають Росія і Трамп.