Скандал в Раде: нардепы Гончаренко и Княжицкий обвинили друг друга в работе на РФ (видео)

Между народными депутатами фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко и Николаем Княжицким произошел конфликт прямо во время заседания Верховной Рады. Депутаты обвинили друг друга в работе на Россию.

Причиной стал разный взгляд нардепов на вопрос мобилизации. Эпизод попал на стрим Гончаренко из зала заседаний, который он ведет на своем YouTube.

Княжицкий обвинил Гончаренко в том, что тот срывает процесс мобилизации. Сын Николая Княжицкого, по словам самого нардепа, находится на линии боевого соприкосновения.

Княжицкий спросил, не работает ли Гончаренко на Россию, на что получил ответ о том, на кого работает сам Николай. Однако после недолговременного спора нардепы разошлись.

Пока они не комментировали свой конфликт в соцсетях.

Сын Николая Княжицкого Леонид проходит службу в подразделении НРК 100 ОМБР "Волынские бобры". В частности, 3 дня назад Николай Княжицкий сообщал о том, что с женой везут два автомобиля для подразделения, где служит их сын.

Відео дня

Алексей Гончаренко выступает против мобилизации

Нардеп Алексей Гончаренко регулярно выступает против мобилизации в Украине. В частности, он не голосовал за продление военного положения и мобилизации.

Кроме того, он утверждает, что украинская и российская военные системы — одинаковые.

"Те же ТЦК (там просто военкоматы), те же протоколы, законы, та же военная школа, те же уставы и так далее. У нас насильственная мобилизация началась в 2023-м. Такая прям с бусиками, избиением, насилием. Продолжаться уже скоро будет третий год. В России — еще не начиналась. Они мобилизуют сейчас из-за денег, выплат и возможности пойти служить, чтобы избежать уголовной ответственности", — писал Гончаренко.

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко 19 февраля говорил, что в Верховной Раде предлагают ввести ограничения для уклонистов и СЗЧшников, подобные тем, которые применяются за неуплату алиментов.

23 февраля Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал цитату командира батальона "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алексея "Боргезе" Середюка, который назвал "врагами Украины" всех, кто уклоняется от военной службы.