"Выгреб из домов всех уклонистов": ТЦК процитировал резкое заявление командира "Братства" о мобилизации

Командир батальона "Братство" назвал военнообязанных, которые уклоняются от службы, "врагами Украины", опаснее оккупантов. Его слова процитировал Киевский областной ТЦК и СП.

Сообщение о препятствовании мобилизации в Украине Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал 23 февраля в Facebook. Пресс-служба процитировала командира батальона "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алексея "Боргезе" Середюка — его слова были опубликованы на странице подразделения в Instagram 19 февраля.

"Те, кто борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит срывают мобилизацию) — являются врагами Украины и являются более опасными, чем российский солдат. В последнего я по крайней мере могу стрелять", — заявил командир.

По словам "Боргезе", тем, кто критикует ТЦК, дает возможность "играть в демократию" лишь уверенность в своих силах государственного аппарата, силовых структур и армии.

"Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами ВСУ (как это не раз было в истории). Посмеюсь от всей души", — сказал командир "Братства".

"Боргезе" резко высказался об "уклонистах" Фото: скриншот

Он добавил, что его батальон в прифронтовой зоне "выгреб из домов всех уклонистов на пути".

"Конечно, провокаторы из тылов будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклониста из дома. Но напомню, что при успехах на определенных участках враг заберет этот скот себе в армию, и он будет воевать за РФ", — заявил "Боргезе".

По его словам, он ожидает момент, когда в Силах обороны перестанут считаться с мнениями в тылу по этому поводу.

Киевский ОТЦК и СП опубликовал цитату командира "Братства" Фото: скриншот

Другие сообщения о мобилизации в Украине от Киевского ОТЦК

Киевский ОТЦК и СП не впервые публикует сообщение о мобилизации в Украине с резкой критикой уклонения от военной службы в резонансных формулировках.

5 января на странице Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook было опубликовано сообщение о нападениях на военнослужащих, в котором тех, кто уклоняется от службы и критикует ТЦК, назвали "унизительными существами", "блеклым плебсом", "серой уклоняющейся массой", "предателями" и "убийцами". Адвокат Максим Олейник возмутился лексикой, которую использовал для публичного сообщения государственный орган, и назвал эти высказывания нарушением чести и достоинства.

Напомним, в опубликованном 21 февраля интервью народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что насилие во время мобилизации нельзя списывать на российскую пропаганду. По его словам, недопустимым является как насилие в отношении власти, так и нарушение прав людей при мобилизации.