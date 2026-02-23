"Вигріб з хатів усіх ухилянтів": ТЦК процитував різку заяву командира "Братства" про мобілізацію

Командир батальйону "Братство" назвав військовозобов'язаних, які ухиляються від служби, "ворогами України", небезпечнішими за окупантів. Його слова процитував Київський обласний ТЦК та СП.

Допис про перешкоджання мобілізації в Україні Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував 23 лютого у Facebook. Пресслужба процитувала командира батальйону "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олексія "Боргезе" Середюка — його слова були опубліковані на сторінці підрозділу в Instagram 19 лютого.

"Ті, хто борються проти ТЦК, критикують, коментують, перешкоджають, розповсюджують відповідний контент в інтернеті (а отже зривають мобілізацію) — є ворогами України і є більш небезпечними, ніж російський солдат. В останнього я принаймні можу стріляти", — заявив командир.

За словами "Боргезе", тим, хто критикує ТЦК, дає можливість "гратися в демократію" лише впевненість у своїх силах державного апарату, силових структур й армії.

"Ми ж усі розуміємо, що в критичний момент (на жаль, він настане) справа мобілізації буде проводитися бойовими батальйонами ЗСУ (як це не раз було в історії). Посміюсь від щирого серця", — сказав командир "Братства".

"Боргезе" різко висловився про "ухилянтів" Фото: скриншот

Він додав, що його батальйон у прифронтовій зоні "вигріб з хатів усіх ухилянтів на шляху".

"Звісно, провокатори з тилів будуть розмазувати соплі, що не можна ж так за ноги витягати ухилянта з хати. Але нагадаю, що при успіхах на певних ділянках ворог забере цей скот собі в армію, і воно воюватиме за РФ", — заявив "Боргезе".

За його словами, він очікує на момент, коли в Силах оборони перестануть зважати на думки в тилу з цього приводу.

Київський ОТЦК та СП опублікував цитату командира "Братства" Фото: скриншот

Інші дописи про мобілізацію в Україні від Київського ОТЦК

Київський ОТЦК та СП не вперше публікує допис про мобілізацію в Україні з різкою критикою ухилення від військової служби в резонансних формулюваннях.

5 січня на сторінці Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook було опубліковано допис про напади на військовослужбовців, у якому тих, хто ухиляється від служби й критикує ТЦК, назвали "принизливими істотами", "бляклим плебсом", "сірою ухилянтською масою", "зрадниками" та "вбивцями". Адвокат Максим Олійник обурився лексикою, яку використав для публічного повідомлення державний орган, і назвав ці висловлення порушенням честі та гідності.

Нагадаємо, в опублікованому 21 лютого інтерв'ю народний депутат Данило Гетманцев заявив, що насилля під час мобілізації не можна списувати на російську пропаганду. За його словами, неприпустимим є як насильство стосовно влади, так і порушення прав людей при мобілізації.