Скандал у Раді: нардепи Гончаренко та Княжицький звинуватили один одного в роботі на РФ (відео)

Між народними депутатами фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком та Миколою Княжицьким стався конфлікт просто під час засідання Верховної Ради. Депутати звинуватили один одного в роботі на Росію.

Причиною став різний погляд нардепів на питання мобілізації. Епізод потрапив на стрім Гончаренка з зали засідань, який він веде на своєму YouTube.

Княжицький звинуватив Гончаренка в тому, що той зриває процес мобілізації. Син Миколи Княжицького, за словами самого нардепа, перебуває на лінії бойового зіткнення.

Княжицький запитав, чи не працює Гончаренко на Росію, на що отримав відповідь про те, на кого працює сам Микола. Однак після недовготривалої суперечки нардепи розійшлися.

Наразі вони не коментували свій конфлікт у соцмережах.

Син Миколи Княжицького Леонід проходить службу в підрозділі НРК 100 ОМБР "Волинські бобри". Зокрема, 3 дні тому Микола Княжицький повідомляв про те, що з дружиною везуть два автомобіля для підрозділу, де служить їхній син.

Олексій Гончаренко виступає проти мобілізації

Нардеп Олексій Гончаренко регулярно виступає проти мобілізації в Україні. Зокрема, він не голосував за продовження воєнного стану та мобілізації.

Крім того, він стверджує, що українська та російська військові системи — однакові.

"Ті ж ТЦК (там просто воєнкомати), ті ж протоколи, закони, та ж воєнна школа, ті ж статути і так далі. У нас насильна мобілізація почалась в 2023-му. Така прям з бусіками, побиттям, насильством. Продовжуватись вже скоро буде третій рік. В Росії — ще не починалась. Вони мобілізовують зараз через гроші, виплати і можливості піти служити, щоб уникнути кримінальної відповідальності", — писав Гончаренко.

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко 19 лютого казав, що у Верховній Раді пропонують запровадити обмеження для ухилянтів і СЗЧшників, подібні до тих, які застосовуються за несплату аліментів.

23 лютого Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував цитату командира батальйону "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олексія "Боргезе" Середюка, який назвав "ворогами України" всіх, хто ухиляється від військової служби.