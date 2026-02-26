"Это была большая ошибка": Зеленский заверил, что Россия не сможет оккупировать Украину (видео)

Россия никогда не сможет оккупировать Украину и теперь осознает, что было большой ошибкой начинать полномасштабное вторжение.

Зато украинцы смогли отстоять свою свободу и независимость, заявил в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не смогла и не сможет нас оккупировать. Они не победили. И для нас это победа. Мы защитили нашу независимость и свободу. Они не изменили наш геополитический курс. Они не изменили страну. Они не заменили наш флаг своим флагом. Это очень важные вещи. Вот почему я этим горжусь. И я уверен, что Россия осознала и осознает сейчас, что это была большая ошибка", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин хочет использовать переговорный процесс для продолжения наступления в Украине. Таким образом Путин играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отложить любые переговоры.

"Путин понимает только силу. Он действительно понимает, что такое давление. И поэтому, я думаю, он выбрал вежливую манеру разговора с американцами. И я думаю, что они играют в эту игру. Они пытаются играть с президентом США... Ему нужно отложить любые переговоры", — подчеркнул Зеленский.

