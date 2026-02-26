"Це була велика помилка": Зеленський запевнив, що Росія не зможе окупувати Україну (відео)
Росія ніколи не зможе окупувати Україну та тепер усвідомлює, що було великою помилкою починати повномасштабне вторгнення.
Натомість українці змогли відстояти свою свободу і незалежність, заявив в інтерв'ю Fox News президент України Володимир Зеленський.
"Росія не змогла і не зможе нас окупувати. Вони не перемогли. І для нас це перемога. Ми захистили нашу незалежність і свободу. Вони не змінили наш геополітичний курс. Вони не змінили країну. Вони не замінили наш прапор своїм прапором. Це дуже важливі речі. Ось чому я цим пишаюся. І я впевнений, що Росія усвідомила і усвідомлює зараз, що це була велика помилка", — сказав Зеленський.
Він також підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін хоче використати переговорний процес для продовження наступу в Україні. Таким чином Путін грає з президентом США Дональдом Трампом, щоб відкласти будь-які переговори.
"Путін розуміє тільки силу. Він дійсно розуміє, що таке тиск. І тому, я думаю, він вибрав ввічливу манеру розмови з американцями. І я думаю, що вони грають у цю гру. Вони намагаються грати з президентом США… Йому потрібно відкласти будь-які переговори", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ на півдні.
Фокус також писав про те, що Зеленський передав Путіну послання щодо закінчення війни.