Украина не проиграла только благодаря США: Рубио отличился циничным заявлением

Американский госсекретарь Марко Рубио заверил, что администрация Дональда Трампа "продолжает усиливать давление на Москву" и помогает Киеву, но заявил, что война с Россией будет урегулирована путем переговоров, а не на поле боя.

Марко Рубио назвал ключевой причиной, почему "Украина смогла выдержать эту войну", то, что "Соединенные Штаты поставляли и продавали Украине оружие, а также оказывали им разведывательную помощь и т.д., а также мы ввели санкции против России", передает "Радио Свобода".

"У нас есть много людей, которые вложили в это (процесс переговоров между Украиной и РФ — ред.) много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень, очень сложными, к сожалению", — отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио также отметил, что Белый дом "продолжает усиливать давление на Москву" в ответ на вопрос журналиста наступит ли "момент, когда администрация изменит курс и усилит давление на Москву". В качестве примера он назвал дополнительные санкции против нефтяной компании "Роснефть", которые были введены в конце 2025-го.

"Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России, не вводим санкции против Украины. Президент ценит тот факт, что он единственный мировой лидер, который имеет хоть какой-то шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров. Мы единственная страна или единственная организация на планете, которая смогла достичь того, чтобы российские и украинские переговорщики сидели за столом и разговаривали друг с другом", — подчеркнул Рубио.

Но в США продолжают настаивать на том, что война в Украине "не имеет военного решения" и будет урегулирована путем переговоров.

"Эта война будет урегулирована путем переговоров. Сейчас мы единственная страна в мире, которая может быть катализатором переговоров. Если мы потеряем эту роль, никто другой не сможет этого сделать", — подчеркнул Рубио.

Фокус писал, что на днях США ввели новые санкции против РФ. Американское Министерство финансов расширило санкционный список, добавив в него четырех человек и три компании, которых связывают с киберпреступной деятельностью.

А президент США Дональд Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине, выступая перед Конгрессом. По его словам, Вашингтон упорно работает над тем, чтобы "закончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной".