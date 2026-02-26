Україна не програла лише завдяки США: Рубіо відзначився цинічною заявою

Американський держсекретар Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Дональда Трампа "продовжує посилювати тиск на Москву" та допомагає Києву, але заявив, що війна із Росією буде врегульована шляхом переговорів, а не на полі бою.

Марко Рубіо назвав ключовою причиною, чому "Україна змогла витримати цю війну", те, що "Сполучені Штати постачали та продавали Україні зброю, а також надавали їм розвідувальну допомогу тощо, а також ми запровадили санкції проти Росії", передає "Радіо Свобода".

"У нас є багато людей, які вклали в це (процес переговорів між Україною та РФ – ред.) багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але я думаю, що деякі питання все ще залишаються дуже, дуже складними, на жаль", – відзначив держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо також зазначив, що Білий дім "продовжує посилювати тиск на Москву" у відповідь на запитання журналіста чи настане "момент, коли адміністрація змінить курс і посилить тиск на Москву". Як приклад, він назвав додаткові санкції проти нафтової компанії "Роснефть", які було запроваджено наприкінці 2025-го.

"Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії, не запроваджуємо санкції проти України. Президент цінує той факт, що він єдиний світовий лідер, який має хоч якийсь шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів. Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговорники сиділи за столом і розмовляли один із одним", — наголосив Рубіо.

Але у США продовжують наполягати на тому, що війна в Україні "не має військового вирішення" і буде врегульована шляхом переговорів.

"Ця війна буде врегульована шляхом переговорів. Зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми втратимо цю роль, ніхто інший не зможе цього зробити", — наголосив Рубіо.

Фокус писав, що днями США запровадили нові санкції проти РФ. Американське Міністерство фінансів розширило санкційний список, додавши до нього чотирьох осіб та три компанії, яких пов’язують із кіберзлочинною діяльністю.

А президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо закінчення війни в Україні, виступаючи перед Конгресом. З його слів, Вашингтон наполегливо працює над тим, щоб "закінчити дев'яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною".