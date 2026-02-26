ЕС должен готовиться к войне, которую "пережили наши деды": РФ способна напасть на НАТО, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время традиционной речи перед Сеймом призвал Европу готовиться к возможному крупному вооруженному конфликту. Он подвел итоги внешней политики Польши за прошлый год и очертил приоритеты на следующий.

Как сообщает телеграм-канал Clash Report, экспозе Сикорского традиционно подытоживает достижения и вызовы польской внешней политики и формирует стратегическое видение на будущее.

В выступлении министр подчеркнул, что в Европе все громче звучат предупреждения о потенциальном масштабном конфликте. По его словам, континент должен быть готов к войне такого уровня, который переживали прошлые поколения, до "масштаба времен наших дедов".

Кроме того, он привел ряд заявлений европейских лидеров, которые свидетельствуют об обострении ситуации с безопасностью:

премьер-министр Дании предупреждает, что без способности и воли к самозащите Европа рано или поздно окажется под угрозой исчезновения;

начальник Генерального штаба Франции отмечает, что страна должна быть готова к потенциальным человеческим потерям среди детей в случае конфликта с Россией;

генеральный секретарь НАТО подчеркивает, что Россия вернула войну в Европу, и это требует готовности к конфликту большого масштаба;

министр обороны Германии допускает возможность того, что Россия может атаковать страну НАТО не через несколько лет, а даже в ближайший период.

Сикорский также акцентировал на важности союзнических отношений Польши с Соединенными Штатами, однако призвал к реалистичной оценке ситуации. Министр напомнил о воздержании США и Китая от голосования в Генеральной Ассамблее ООН по неприкосновенности границ Украины.

"Мы были и остаемся преданным союзником Соединенных Штатов, но не можем быть наивными. Позавчера США, как и Китай, воздержались от голосования в Генеральной Ассамблее ООН относительно неприкосновенности границ Украины... Можем ли мы быть уверены, что интересы США совпадают с польскими?", — отметил он.

В конце концов, Сикорский подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет последовательно защищать свои национальные интересы, одновременно укрепляя союзнические отношения и готовясь к возможным вызовам в сфере безопасности Европы.

Ранее Фокус писал, что, по мнению аналитиков ЦРУ, Москва может расширить свои кибератаки на энергетические объекты за пределами Украины, чтобы "проверить" единство НАТО.

Более того, недавно Россия в очередной раз высказала угрозы об использовании ядерного оружия. В частности, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ могут атаковать не только Украину, но и ее европейских союзников.