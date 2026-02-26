ЄС має готуватися до війни, яку "пережили наші діди": РФ здатна напасти на НАТО, — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час традиційної промови перед Сеймом закликав Європу готуватися до можливого великого збройного конфлікту. Він підбив підсумки зовнішньої політики Польщі за минулий рік і окреслив пріоритети на наступний.

Як повідомляє телеграм-канал Clash Report, експозе Сікорського традиційно підсумовує досягнення та виклики польської зовнішньої політики і формує стратегічне бачення на майбутнє.

У виступі міністр наголосив, що в Європі дедалі голосніше звучать попередження про потенційний масштабний конфлікт. За його словами, континент має бути готовий до війни такого рівня, який переживали минулі покоління, до "масштабу часів наших дідів".

Крім того, він навів низку заяв європейських лідерів, які свідчать про загострення безпекової ситуації:

прем’єр-міністр Данії попереджає, що без здатності та волі до самозахисту Європа рано чи пізно опиниться під загрозою зникнення;

начальник Генерального штабу Франції зазначає, що країна має бути готовою до потенційних людських втрат серед дітей у разі конфлікту з Росією;

генеральний секретар НАТО підкреслює, що Росія повернула війну до Європи, і це вимагає готовності до конфлікту великого масштабу;

міністр оборони Німеччини допускає можливість того, що Росія може атакувати країну НАТО не через кілька років, а навіть у найближчий період.

Відео дня

Сікорський також акцентував на важливості союзницьких відносин Польщі зі Сполученими Штатами, проте закликав до реалістичного оцінювання ситуації. Міністр нагадав про утримання США та Китаю від голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо недоторканності кордонів України.

"Ми були і залишаємося відданим союзником Сполучених Штатів, але не можемо бути наївними. Позавчора США, як і Китай, утрималися від голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо недоторканності кордонів України… Чи можемо ми бути впевнені, що інтереси США збігаються з польськими?", — зауважив він.

Зрештою, Сікорський підкреслив, що Польща й надалі буде послідовно захищати свої національні інтереси, водночас зміцнюючи союзницькі відносини та готуючись до можливих викликів у сфері безпеки Європи.

Раніше Фокус писав, що, на думку аналітиків ЦРУ, Москва може розширити свої кібератаки на енергетичні об’єкти за межами України, аби "перевірити" єдність НАТО.

Ба більше, нещодавно Росія вчергове висловила погрози про застовування ядерної зброї. Зокрема, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що ЗС РФ можуть атакувати не лише Україну, а і її європейських союзників.