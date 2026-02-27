Зеленский встретился с экс-главой МИД Климкиным: предложил несколько вариантов сотрудничества

Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Во время нее говорилось, в частности, о возможном взаимодействии Климкина и Зеленского.

В то же время пока непонятно, предлагали ли Павлу Климкину какую-то должность. О встрече Зеленский сообщил в своем Telegram.

Во время разговора Зеленский и Климкин проговорили внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, которые нужны для усиления украинских позиций в Европе и в других частях мира.

"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", — отметил Зеленский.

Павел Климкин — что известно

Павел Климкин возглавлял украинский МИД с 19 июня 2014 до 29 августа 2019 года. Он работал в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана.

Однако Рада IX созыва проголосовала за отставку Климкина и назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.

После работы в украинском правительстве Климкина вместе с экс-генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой и экс-министром финансов Александром Данилюком основали Центр национальной устойчивости и развития.

2 июля 2024 года Климкина заочно арестовал Басманный районный суд Москвы. Ему инкриминируют "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Во время личной встречи ранее Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать новым министром обороны. В таком же формате была предложена должность министра энергетики Денису Шмыгалю.

В декабре Зеленский встречался с тогдашними руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым, министром обороны Денисом Шмыгалем, первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой. Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк называл это"собеседованием на вакантную должность главы Офиса Президента".