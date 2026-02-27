Зеленський зустрівся з ексголовою МЗС Клімкіним: запропонував декілька варіантів співпраці

Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Під час неї говорилося, зокрема, про можливу взаємодію Клімкіна та Зеленського.

Водночас наразі незрозуміло, чи пропонували Павлу Клімкіну якусь посаду. Про зустріч Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Під час розмови Зеленський та Клімкін проговорили зовнішньополітичну ситуацію навколо України та деякі рішення, які потрібні для посилення українських позицій у Європі та в інших частинах світу.

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", — зазначив Зеленський.

Павло Клімкін — що відомо

Павло Клімкін очолював українське МЗС з 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року. Він працював у першому та другому урядах Арсенія Яценюка й в уряді Володимира Гройсмана.

Однак Рада IX скликання проголосувала за відставку Клімкіна та призначення Вадима Пристайка на посаду голови МЗС України.

Після роботи в українському уряді Клімкіна разом з ексгенпрокурором України Русланом Рябошапкой та ексміністром фінансів Олександром Данилюком заснували Центр національної стійкості та розвитку.

2 липня 2024 року Клімкіна заочно арештував Басманний районний суд Москви. Йому інкримінують "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Під час особистої зустрічі ранше Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову стати новим міністром оборони. У такому ж форматі було запропоновано посаду міністра енергетики Денису Шмигалю.

У грудні Зеленський зустрічався з тодішніми керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою. Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк називав це "співбесідою на вакантну посаду Голови Офісу Президента".