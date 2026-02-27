Экс-премьер Британии Риши Сунак стал советником Зеленского в восстановлении экономики Украины, — СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к Международному консультативному совету по экономическому восстановлению Украины, чтобы бесплатно предоставлять консультации украинскому правительству. Его главная задача — помочь восстановить экономику и энергетическую систему страны перед приближением холодной зимы.

Как сообщает The Independent, совет был создан для того, чтобы давать советы президенту Владимиру Зеленскому и его экономической команде, в том числе бывшему вице-премьеру Канады Христи Фриланд. В состав совета входят международные эксперты и представители крупных мировых компаний, среди которых Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

В частности, Сунак назвал для себя "честью" поддерживать Украину в это непростое время и высоко оценил лидерство Зеленского, а также отметил смелость, решительность и изобретательность украинцев в противостоянии войне.

"Поэтому я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина — с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций — может стать одной из самых динамичных экономик Европы. Мы можем помочь построить сильную и безопасную Украину, которая станет краеугольным камнем безопасной и процветающей Европы", — отметил чиновник.

Відео дня

Также в материале отмечается, что во время первого заседания совета, которое состоялось в прошлый четверг, участники обсуждали стратегические направления поддержки Украины: укрепление энергетической инфраструктуры, привлечение инвестиций в различные отрасли, включая оборонную промышленность, и усиление экономической устойчивости государства.

Президент Зеленский в заметке на X поблагодарил участников совета за долговременную поддержку Украины во время полномасштабной агрессии России. Он отметил открытость страны к международным партнерствам, совместным проектам и инвестициям, которые будут способствовать безопасности и благосостоянию граждан.

The Independent пишет, что назначение Сунака на роль советника — это очередной этап его деятельности после отставки с должности премьер-министра. Он остается членом британского парламента, а также консультирует такие компании, как Goldman Sachs, Microsoft и стартапы в сфере искусственного интеллекта. Кроме этого, Сунак участвует в научных и благотворительных проектах, в том числе вместе со своей женой Акшатой Мурти в области математического образования, и большинство доходов от внепарламентской работы жертвует на благотворительность.

Напомним, что, по прогнозам экспертов, во время летней жары украинцев могут ждать жесткие графики отключений электроэнергии, вроде лета 2024 года. Шансы, что этого не будет возможны лишь в том случае, если весной Россия уменьшит атаки на украинскую энергосистему.

Более того, специалисты предполагают, что ситуация с электроэнергией в Украине понемногу восстанавливается, но стабилизационные графики будут с украинцами в периоды пикового потребления еще как минимум 3 года.