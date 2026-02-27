Експрем'єр Британії Ріші Сунак став радником Зеленського у відновленні економіки України, — ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приєднався до Міжнародної консультативної ради з економічного відновлення України, щоб безкоштовно надавати консультації українському уряду. Його головне завдання — допомогти відновити економіку та енергетичну систему країни перед наближенням холодної зими.

Як повідомляє The Independent, рада була створена для того, щоб надавати поради президенту Володимирові Зеленському та його економічній команді, у тому числі колишній віце-прем’єрці Канади Христі Фріланд. До складу ради входять міжнародні експерти та представники великих світових компаній, серед яких Siemens, BlackRock, Citigroup та ArcelorMittal.

Зокрема, Сунак назвав для себе "честю" підтримувати Україну в цей непростий час і високо оцінив лідерство Зеленського, а також відзначив сміливість, рішучість і винахідливість українців у протистоянні війні.

"Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найдинамічніших економік Європи. Ми можемо допомогти побудувати сильну та безпечну Україну, яка стане наріжним каменем безпечнішої та процвітаючої Європи", — зауважив посадовець.

Також у матеріалі зазначається, що під час першого засідання ради, яке відбулося минулого четверга, учасники обговорювали стратегічні напрямки підтримки України: зміцнення енергетичної інфраструктури, залучення інвестицій у різні галузі, включно з оборонною промисловістю, та посилення економічної стійкості держави.

Президент Зеленський у дописі на X подякував учасникам ради за довготривалу підтримку України під час повномасштабної агресії Росії. Він наголосив на відкритості країни до міжнародних партнерств, спільних проєктів та інвестицій, що сприятимуть безпеці й добробуту громадян.

The Independent пише, що призначення Сунака на роль радника — це черговий етап його діяльності після відставки з посади прем’єр-міністра. Він залишається членом британського парламенту, а також консультує такі компанії, як Goldman Sachs, Microsoft та стартапи у сфері штучного інтелекту. Крім цього, Сунак бере участь у наукових і благодійних проєктах, зокрема разом зі своєю дружиною Акшатою Мурті в галузі математичної освіти, і більшість доходів від позапарламентської роботи жертвує на благодійність.

Нагадаємо, що, за прогнозами експертів, під час літньої спеки на українців можуть чекати жорсткі графіки відключень електроенергії, на кшталт літа 2024 року. Шанси, що цього не буде можливі лише в тому випадку, якщо навесні Росія зменшить атаки на українську енергосистему.

Ба більше, фахівці припускають, що ситуація з електроенергією в Україні потроху відновлюється, але стабілізаційні графіки будуть з українцями в періоди пікового споживання ще щонайменше 3 роки.