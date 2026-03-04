Минус один нардеп: Анатолия Гунько исключили из состава Верховной Рады, в чем причина

Народный депутат Анатолий Гунько из группы "Восстановление Украины" исключен из состава Верховной Рады.

Причиной стало вступление в силу приговора суда, написал в Telegram нардеп Ярослав Железняк, опубликовав соответствующую карточку.

Теперь, по его словам, в парламенте 393 народных депутата.

9 февраля 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на основании материалов Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подтвердила приговор суда первой инстанции и отправила Гунько за решетку на четыре года.

Суд первой инстанции в марте 2025 года назначил депутату наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности. Однако апелляция ВАКС несколько пересмотрела приговор.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Кроме тюремного приговора, суд лишил его права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления и назначенным на должности государственной службы сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

8 августа 2023 года нардепа выкрыли на получении взятки за решение "земельных вопросов". За $85 тыс. он обещал предпринимателю передать в пользование земельные участки НААН. В общей сложности взятка должна была составлять $221 тысячу.

За неделю до вынесения приговора против Анатолия Гунько возбудили новое уголовное производство. Правоохранители разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины, во главе которой стоял действующий народный депутат. Сумма ущерба составляет почти 30 млн грн.

Анатолий Гунько был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на довыборах в 2020-м, но в 2023 году стал членом депутатской группы "Восстановление Украины".

