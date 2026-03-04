Мінус один нардеп: Анатолія Гунька виключили зі складу Верховної Ради, у чому причина

Народного депутата Анатолія Гунька з групи "Відновлення України" виключено зі складу Верховної Ради.

Причиною стало набуття чинності вироку суду, написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідну картку.

Тепер, за його словами, у парламенті 393 народні депутати.

9 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на підставі матеріалів Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підтвердила вирок суду першої інстанції та відправила Гунька за ґрати на чотири роки.

Суд першої інстанції в березні 2025 року призначив депутату покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади. Однак апеляція ВАКС дещо переглянула вирок.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Крім тюремного вироку, суд позбавив його права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування і призначеним на посади державної служби строком на три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

8 серпня 2023 року нардепа викрили на отриманні хабара за вирішення "земельних питань". За $85 тис. він обіцяв підприємцю передати в користування земельні ділянки НААН. Загалом хабар мав становити $221 тисячу.

За тиждень до винесення вироку проти Анатолія Гунька порушили нове кримінальне провадження. Правоохоронці викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України, на чолі якої стояв чинний народний депутат. Сума збитків становить майже 30 млн грн.

Анатолій Гунько був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах 2020-го, але 2023 року став членом депутатської групи "Відновлення України".

