Как переселенцы будут голосовать на выборах: в ЦИК дали ответ

Центральная избирательная комиссия планирует отменить привязку места голосования к месту официальной регистрации. Благодаря этому переселенцы получат возможность выбирать место голосования на предстоящих выборах.

Еще одно преимущество такой инициативы заключается в том, что Украине будет проще развернуть необходимую для проведения выборов инфраструктуру. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире "Новости. LIVE".

Он рассказал, что ЦИК обратились с предложением изменить закон Украины "О государственном реестре избирателей" и предоставить возможность свободно менять свой адрес и временное место голосования без предоставления какого-либо подтверждения, кроме предоставления доказательств своего украинского гражданства. Благодаря этому граждане смогут свободно определяться, где они хотят проголосовать на территории Украины и за рубежом.

Это позволит миллионам внутренне перемещенных лиц и беженцев за рубежом принять участие в волеизъявлении.

В то же время пока остается вопрос о голосовании тех, чей избирательный адрес находится на территории Беларуси и России.

"Четко понятно, что не будут проводиться выборы на оккупированных территориях при любых обстоятельствах. Невыясненными остались обстоятельства того, где должны проголосовать лица, избирательные адреса которых заявлены на территории государства-агрессора и Республики Беларусь. Это пока дискуссионный вопрос", — заявил Сергей Дубовик.

Ранее нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил, что выборы в Украине будут проведены, но только после отмены военного положения. При этом для организации избирательных процессов нужно будет около шести месяцев. В то же время для военных на передовой могут создать специальные участки.

Напомним, что в Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.

