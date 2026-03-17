Як переселенці голосуватимуть на виборах: у ЦВК дали відповідь

Центральна виборча комісія планує скасувати прив'язку місця голосування до місця офіційної реєстрації. Завдяки цьому переселенці отримають змогу обирати місце голосування на майбутніх виборах.

Ще одна перевага такої ініціативи полягає в тому, що Україні буде простіше розгорнути необхідну для проведення виборів інфраструктуру. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі "Новини. LIVE".

Він розповів, що ЦВК звернулися з пропозицією змінити закон України "Про державний реєстр виборців" і надати можливість вільно змінювати свою адресу та тимчасове місце голосування без надання будь-якого підтвердження, крім надання доказів свого українського громадянства. Завдяки цьому громадяни зможуть вільно визначатися, де вони хочуть проголосувати на території України та за кордоном.

Це дозволить мільйонам внутрішньо переміщених осіб та біженців за кордоном взяти участь у волевиявленні.

Відео дня

Водночас наразі залишається питання щодо голосування тих, чия виборча адреса знаходиться на території Білорусі та Росії.

"Чітко зрозуміло, що не будуть проводитися вибори на окупованих територіях за будь-яких обставин. Нез'ясованими залишилися обставини того, де мають проголосувати особи, виборчі адреси яких заявлені на території держави-агресора та Республіки Білорусь. Це поки що дискусійне питання", — заявив Сергій Дубовик.

Раніше нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив, що вибори в Україні будуть проведені, але лише після скасування воєнного стану. При цьому для організації виборчих процесів потрібно буде близько шести місяців. Водночас для військових на передовій можуть створити спеціальні дільниці.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. За словами Руслана Стефанчука, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.

