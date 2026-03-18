"Рискованный шаг": Трамп не откажется от мирного соглашения с Путиным из-за идеи противодействия Китаю, — Politico

Администрация президента США Дональда Трампа хочет воспользоваться мирными переговорами с Россией по Украине для стратегической долгосрочной цели — противодействия Китаю.

Дональд Трамп и его соратники считают, что стимулирование Кремля с целью окончания войны в Украине в конце концов сможет сместить глобальный порядок в сторону от Китая. Об этом пишет издание Politico.

Администрация президента США убеждена, что стимулирование России к прекращению войны в Украине, экономическое возвращение РФ в международное сообщество и щедрое финансирование с американской стороны в конце концов помогут реализовать смещение порядка в сторону от Китая. Однако издание называет этот шаг "рискованным".

Такой замысел вызывает беспокойство у украинцев, поскольку он демонстрирует, что самой большой геополитической угрозой для США является Китай, а не Россия. И хотя это не единственная причина стремления достижения перемирия в Украине, однако она объясняет, почему после 15 месяцев переговоров и угроз выйти из них посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают искать прорыва в переговорах.

Издание пообщалось с представителем администрации Трампа, который на условиях анонимности заявил, что поиск "пути к более тесному сближению с Россией" может создать "другой баланс сил с Китаем, который может быть очень, очень выгодным".

Намерения США имеют мало шансов на успех

Несмотря на работу в направлении достижения поставленной цели, аналитики считают, что подобный план вряд ли удастся реализовать. Дело в том, что российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин остаются у власти, что все усложняет.

Украинский чиновник, предоставивший комментарий Politico, отметил, что экономическое стимулирование РФ для сближения с США вызывает беспокойство для Киева.

"У нас уже были такие попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. У Германии была (Остполитика, политика Германии в отношении Востока — ред.), и теперь Россия ведет самую кровавую войну в Европе", — пояснил он.

Шансы разрыва отношений между Китаем и Россией чиновник считает маловероятными, прежде всего из-за того, что эти страны имеют общую черту: ненависть к США. И Москва, и Пекин имеют ненависть к Америке как символу демократии, подчеркнул источник.

Сейчас же администрация Трампа направила свои усилия по противодействию китайскому влиянию, по крайней мере частично, на Венесуэлу и Кубу.

