"Ризикований крок": Трамп не відмовиться від мирної угоди з Путіним через ідею протидії Китаю, — Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче скористатися мирними переговорами з Росією щодо України задля стратегічної довгострокової мети — протидії Китаю.

Дональд Трамп та його соратники вважають, що стимулювання Кремля з метою закінчення війни в Україні зрештою зможе змістити глобальний порядок у бік від Китаю. Про це пише видання Politico.

Адміністрація президента США переконана, що стимулювання Росії до припинення війни в Україні, економічне повернення РФ до міжнародної спільноти та щедре фінансування з американського боку зрештою допоможуть реалізувати зміщення порядку у бік від Китаю. Однак видання називає цей крок "ризикованим".

Такий задум викликає занепокоєння в українців, оскільки він демонструє, що найбільшою геополітичною загрозою для США є Китай, а не Росія. І хоча це не єдина причина прагнення досягнення перемир'я в Україні, однак вона пояснює, чому після 15 місяців переговорів та погроз вийти з них посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжують шукати прориву у перемовинах.

Відео дня

Видання поспілкувалося з представником адміністрації Трампа, який на умовах анонімності заявив, що пошук "шляху до тіснішого зближення з Росією" може створити "інший баланс сил з Китаєм, який може бути дуже, дуже вигідним".

Наміри США мають мало шансів на успіх

Попри роботу у напрямку досягнення поставленої мети, аналітики вважають, що подібний план навряд чи вдасться реалізувати. Річ у тому, що російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін залишаються при владі, що все ускладнює.

Український чиновник, що надав коментар Politico, зазначив, що економічне стимулювання РФ задля зближення зі США викликає занепокоєння для Києва.

"У нас вже були такі спроби в минулому, і вони ні до чого не привели. У Німеччині була (Остполітика, політика Німеччини щодо Сходу — ред.), і тепер Росія веде найкривавішу війну в Європі", — пояснив він.

Шанси розриву відносин між Китаєм та Росією чиновник вважає малоймовірними, передусім через те, що ці країни мають спільну рису: ненависть до США. І Москва, і Пекін мають ненависть до Америки як символу демократії, наголосило джерело.

Наразі ж адміністрація Трампа спрямувала свої зусилля щодо протидії китайському впливу, принаймні частково, на Венесуелу та Кубу.

