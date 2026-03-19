"Меня не предупредили о Перл-Харборе": Трамп объяснил, почему союзники не знали об атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп объяснил, что намеренно не предупреждал союзников об ударе по Ирану, чтобы обеспечить максимальный "эффект неожиданности". При этом он провел параллель с атакой на Перл-Харбор, подчеркнув, что именно внезапность часто становится решающим фактором в достижении быстрого военного результата.
Как рассказал президент США Дональд Трамп, решение действовать без предупреждения даже для партнеров было продиктовано логикой самой операции и необходимостью сохранить полную секретность.
По его словам, в подобных ситуациях чрезмерная открытость только вредит. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "шли очень жестко" и сознательно не разглашали своих планов, чтобы застать противника врасплох. Кроме того, президент в довольно резкой манере заметил, что союзники, в частности Япония, хорошо понимают, что такое эффект внезапности и намекнул на исторический опыт Перл-Харбора.
"Конечно, сегодня Япония и США — очень хорошие друзья. Но возникает вопрос: почему мы не уведомили союзников в Европе и Азии, в частности Японию, перед ударом по Ирану? Ответ прост — не стоит слишком много разглашать. Мы действовали жестко и не говорили никому, потому что рассчитывали на эффект неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония? Почему меня не предупредили о Перл-Харборе? Вы же сами хорошо понимаете, что это значит. Думаю, вы даже больше нас верите в силу внезапности", — сказал чиновник.
Трамп фактически дал понять, что именно этот фактор стал ключевым в первые дни операции против Ирана. По его словам, благодаря неожиданности американским силам удалось уничтожить около половины определенных целей уже на начальном этапе — и даже превысить предыдущие ожидания.
"Если бы мы все заранее рассказали, никакой неожиданности уже не было бы", — добавил он.
В то же время президент довольно прямо очертил подход Вашингтона к взаимодействию с союзниками в подобных вопросах. По его словам, США не обязаны сообщать всем партнерам о каждом шаге, особенно когда речь идет о военных операциях, где решающее значение имеет фактор времени и секретности. При этом Трамп добавил, что хотя Америка "не требует ничего" от других государств, он ожидает, что союзники будут активнее участвовать в обеспечении глобальной безопасности.
Отдельно он коснулся ситуации вокруг Ирана и более широкого регионального контекста. Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически обеспечивают безопасность Ормузского пролива — ключевого маршрута для мировых поставок энергоносителей. При этом, по его словам, сами США не зависят от этого пути настолько, как другие страны, в частности союзники по НАТО, которые, как он отметил, не спешат брать на себя ответственность за его защиту.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном расширении военной операции, Трамп заверил, что США не планируют вводить сухопутные войска в Иран. В то же время он добавил в характерной для себя манере, что даже если бы такие планы существовали, он вряд ли озвучивал бы их публично.
Отдельно глава Белого дома прокомментировал и намерение обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании в размере 200 миллиардов долларов. Он пояснил, что речь идет не только о ситуации вокруг Ирана, а о более широком контексте глобальной нестабильности. По словам Трампа, мир остается "очень волатильным", и США должны быть готовы к различным вызовам, даже если активная фаза конкретного конфликта подходит к концу.
Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч американских военнослужащих для усиления своей операции на Ближнем Востоке.
