"Мене не попередили про Перл-Гарбор": Трамп пояснив, чому союзники не знали про атаку на Іран

Президент США Дональд Трамп пояснив, що навмисно не попереджав союзників про удар по Ірану, щоб забезпечити максимальний "ефект несподіванки". При цьому він провів паралель із атакою на Перл-Гарбор, наголосивши, що саме раптовість часто стає вирішальним фактором у досягненні швидкого військового результату.

Як розповів президент США Дональд Трамп, рішення діяти без попередження навіть для партнерів було продиктоване логікою самої операції та необхідністю зберегти повну секретність.

За його словами, у подібних ситуаціях надмірна відкритість лише шкодить. Він підкреслив, що Сполучені Штати "йшли дуже жорстко" і свідомо не розголошували своїх планів, аби застати противника зненацька. Крім того, президент у доволі різкій манері зауважив, що союзники, зокрема Японія, добре розуміють, що таке ефект раптовості та натякнув на історичний досвід Перл-Гарбора.

"Звісно, сьогодні Японія і США — дуже добрі друзі. Але постає питання: чому ми не повідомили союзників у Європі та Азії, зокрема Японію, перед ударом по Ірану? Відповідь проста — не варто надто багато розголошувати. Ми діяли жорстко і не говорили нікому, бо розраховували на ефект несподіванки. Хто краще знає про несподіванку, ніж Японія? Чому мене не попередили про Перл-Гарбор? Ви ж самі добре розумієте, що це означає. Думаю, ви навіть більше за нас вірите в силу раптовості", — сказав посадовець.

Трамп фактично дав зрозуміти, що саме цей фактор став ключовим у перші дні операції проти Ірану. За його словами, завдяки несподіванці американським силам вдалося знищити близько половини визначених цілей уже на початковому етапі — і навіть перевищити попередні очікування.

"Якби ми все заздалегідь розповіли, жодної несподіванки вже не було б", — додав він.

Водночас президент доволі прямо окреслив підхід Вашингтона до взаємодії з союзниками у подібних питаннях. За його словами, США не зобов’язані повідомляти всіх партнерів про кожен крок, особливо коли йдеться про військові операції, де вирішальне значення має фактор часу і секретності. При цьому Трамп додав, що хоча Америка "не потребує нічого" від інших держав, він очікує, що союзники активніше братимуть участь у забезпеченні глобальної безпеки.

Окремо він торкнувся ситуації навколо Ірану та ширшого регіонального контексту. Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично забезпечують безпеку Ормузької протоки — ключового маршруту для світових поставок енергоносіїв. При цьому, за його словами, самі США не залежать від цього шляху настільки, як інші країни, зокрема союзники по НАТО, які, як він зазначив, не поспішають брати на себе відповідальність за його захист.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе розширення військової операції, Трамп запевнив, що США не планують вводити сухопутні війська в Іран. Водночас він додав у характерній для себе манері, що навіть якби такі плани існували, він навряд чи озвучував би їх публічно.

Окремо глава Білого дому прокоментував і намір звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування в розмірі 200 мільярдів доларів. Він пояснив, що йдеться не лише про ситуацію навколо Ірану, а про ширший контекст глобальної нестабільності. За словами Трампа, світ залишається "дуже волатильним", і США мають бути готовими до різних викликів, навіть якщо активна фаза конкретного конфлікту добігає завершення.

