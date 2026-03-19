Дело о 500 млн грн: во Франции вручили подозрение экснардепу Жеваго

Во Франции украинскому бизнесмену и экс-нардепу Константину Жеваго вручили подозрение по делу о выводе более 500 млн грн из банка "Финансы и Кредит". Его подозревают в создании преступной организации и растрате средств в особо крупных размерах.

В Париже, в рамках международной правовой помощи, французские правоохранительные органы с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату и бенефициару банка "Финансы и Кредит", который сейчас находится в стадии ликвидации. После этого его допросили в качестве подозреваемого, сообщили в официальном Telegram-канале Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Генпрокурор не раскрывает его имя, но по данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Константине Жеваго.

"Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка", — пишет Кравченко.

По версии следствия, схема предусматривала систематический вывод средств банка через сеть подконтрольных структур и зарубежных финансовых учреждений. Речь идет об оформлении фиктивных кредитов и гарантий с последующим переводом денег за границу и их легализацией.

Фактически, как отмечают правоохранители, ресурсы банка, включая средства вкладчиков и рефинансирование от Национального банка Украины, использовались в интересах бенефициара. Общий объем установленных убытков превышает 519 млн гривен.

"Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания. Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы", — добавил генпрокурор.

