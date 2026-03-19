Справа про 500 млн грн: у Франції вручили підозру екснардепу Жеваго

У Франції українському бізнесмену та екснардепу Костянтину Жеваго вручили підозру у справі про виведення понад 500 млн грн із банку "Фінанси та Кредит". Його підозрюють у створенні злочинної організації та розтраті коштів у особливо великих розмірах.

У Парижі, в межах міжнародної правової допомоги, французькі правоохоронні органи за участю українських прокурорів і слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит", який нині перебуває у стадії ліквідації. Після цього його допитали як підозрюваного, повідомили в офіційному Telegram-каналі Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Генпрокурор не розкриває його ім'я, але за даними ЗМІ, мова йде про екснардепа Костянтина Жеваго.

"Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку", — пише Кравченко.

Відео дня

За версією слідства, схема передбачала систематичне виведення коштів банку через мережу підконтрольних структур і закордонних фінансових установ. Йдеться про оформлення фіктивних кредитів і гарантій із подальшим переведенням грошей за кордон та їх легалізацією.

Фактично, як зазначають правоохоронці, ресурси банку, включно з коштами вкладників і рефінансуванням від Національного банку України, використовувалися в інтересах бенефіціара. Загальний обсяг встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

"Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування. Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові", — додав генпрокурор.

