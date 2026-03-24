Переехал с семьей в Буэнос-Айрес: куда сбежал из Украины нардеп Ярослав Дубневич, — СМИ

Высший антикоррупционный суд завершил подготовительное производство и назначил к рассмотрению по существу дело народного депутата Ярослава Дубневича, которого обвиняют в завладении природным газом на более чем 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученных средств. Несмотря на длительность расследования, сам фигурант дела уже длительное время находится за пределами Украины и приобщается к судебным заседаниям дистанционно.

Как говорится в расследовании NGL.media, журналисты более двух лет отслеживают возможные перемещения Дубневича и финансовую активность его семьи, используя открытые источники в разных странах.

Дело в отношении Ярослава Дубневича расследуют почти десять лет, однако подозрение ему объявили только 10 октября 2023 года — через несколько дней после того, как он покинул Украину. С тех пор депутат участвует в заседаниях только через видеоконференции, стараясь не раскрывать свое местонахождение.

Переезд в Буэнос-Айрес — где сейчас находится семья Ярослава Дубневича

Журналистам не удалось установить точную локацию Дубневича, однако они предполагают, что он может находиться в Буэнос-Айресе, где поселились члены его семьи — жена, дочь с мужем и сваты. Ключевым лицом в исследовании стала дочь депутата Роксолана Пиртко, которая является владелицей значительной части семейного бизнеса.

Відео дня

По данным расследования, Роксолана Пиртко вместе с мужем Михаилом уже получили гражданство Аргентины. Там в 2024 году у них родился ребенок, что упростило процедуру натурализации. Впоследствии они приняли присягу и официально стали гражданами этой страны. В документах они указывали себя как юристов и консультантов с соответствующими доходами, а местом жительства отметили квартиру в престижном районе Буэнос-Айреса Пуэрто-Мадеро.

В то же время сам Ярослав Дубневич пытается избегать любых документальных следов. Его выезд из Украины в октябре 2023 года не зафиксирован ни в одном пункте пропуска. Государственная пограничная служба после проверки не смогла установить обстоятельства его выезда. Единственный подтвержденный след — использование паспорта при пересечении румыно-венгерской границы 8 октября 2023 года. После этого он пользовался украинскими онлайн-сервисами с IP-адресов в разных странах Европы.

Формально Дубневич находится в международном розыске, однако эффективные механизмы его задержания отсутствуют. В частности, "красное оповещение" Интерпола, которое предусматривает арест в любой стране, сначала было опубликовано в мае 2024 года, но уже в августе его удалили без объяснения причин.

Кроме того, в расследовании упоминается финансовая активность семьи. В частности, еще в марте 2022 года Роксолана Пиртко вывезла из Украины 2,33 млн евро наличными и разместила их на счету в словацком банке. Происхождение этих средств она объясняла по-разному — от продажи недвижимости до дивидендов от бизнеса. В то же время правоохранители считают, что эти деньги могут иметь незаконное происхождение. Впоследствии счет был арестован решением Высшего антикоррупционного суда.

В 2023 году семья инвестировала средства в Словакии — приобрела дом в Братиславе за 600 тыс. евро и вкладывала средства в бизнес. Однако этот дом также был арестован в 2024 году. В Словакии журналисты обнаружили связи семьи с местными бизнесменами и почетным консулом Украины, а также с бывшим руководством "Укрзализныци".

Кроме того, в 2022 году Роксолана Пиртко приобрела недвижимость в Дубае за 1,2 млн евро и зарегистрировала там компанию. Впрочем, активного бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах не зафиксировано, а квартиру сдают в аренду.

По данным следствия, Ярослав Дубневич мог завладеть природным газом на сумму более 2,1 млрд грн, после чего средства были переведены через ряд оффшорных компаний. В дальнейшем эти структуры предоставляли кредиты связанным компаниям, в том числе в Украине, в частности для финансирования строительных проектов и развития солнечной энергетики. В целом объем таких финансовых операций оценивается в десятки миллионов евро и долларов.

Журналисты также зафиксировали активность семьи в сфере управления репутацией. В украинском интернет-сегменте появилось значительное количество положительных материалов о Роксолане Пиртко и ее муже, которые не содержат упоминаний об их связи с Дубневичем. Кроме этого, муж Пиртко подал иск против NGL.media с требованием удалить все упоминания о нем и его жене, и этот судебный процесс пока продолжается.

Дело Ярослава Дубневича — что об этом известно

Напомним, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее") по делу о хищении газа на сумму более 2,1 млрд грн. В течение 2013-2017 годов он организовал схему, по которой газ для тепловых электростанций по льготным ценам использовали для производства электроэнергии и ее продажи по рыночной цене, получив более 3,5 млрд грн незаконного дохода. Дубневич также является обвиняемым по делу о завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

Позже народному депутату заочно избрали меру пресечения в виде ареста. Высший антикоррупционный суд принял соответствующее решение 13 ноября. Вопрос о применении меры пресечения планировали рассмотреть после задержания депутата.

Также Фокус писал, что народный депутат Ярослав Дубневич незаконно выехал за границу накануне объявления ему подозрения в хищении средств. Офис Генпрокурора подтвердил эту информацию и отметил, что следователи проверяют возможную помощь в его побеге.