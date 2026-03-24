Переїхав із родиною до Буенос-Айреса: куди втік з України нардеп Ярослав Дубневич, — ЗМІ

Вищий антикорупційний суд завершив підготовче провадження та призначив до розгляду по суті справу народного депутата Ярослава Дубневича, якого обвинувачують у заволодінні природним газом на понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманих коштів. Попри тривалість розслідування, сам фігурант справи вже тривалий час перебуває за межами України та долучається до судових засідань дистанційно.

Як йдеться у розслідуванні NGL.media, журналісти понад два роки відстежують можливі переміщення Дубневича та фінансову активність його родини, використовуючи відкриті джерела в різних країнах.

Справу щодо Ярослава Дубневича розслідують майже десять років, однак підозру йому оголосили лише 10 жовтня 2023 року — через кілька днів після того, як він залишив Україну. З того часу депутат бере участь у засіданнях лише через відеоконференції, намагаючись не розкривати своє місцеперебування.

Переїзд у Буенос-Айрес — де наразі перебуває родина Ярослава Дубневича

Журналістам не вдалося встановити точну локацію Дубневича, однак вони припускають, що він може перебувати у Буенос-Айресі, де оселилися члени його родини — дружина, донька з чоловіком та свати. Ключовою особою у дослідженні стала донька депутата Роксолана Пиртко, яка є власницею значної частини сімейного бізнесу.

За даними розслідування, Роксолана Пиртко разом із чоловіком Михайлом уже отримали громадянство Аргентини. Там у 2024 році у них народилася дитина, що спростило процедуру натуралізації. Згодом вони склали присягу та офіційно стали громадянами цієї країни. У документах вони вказували себе як юристів і консультантів із відповідними доходами, а місцем проживання зазначили квартиру у престижному районі Буенос-Айреса Пуерто-Мадеро.

Водночас сам Ярослав Дубневич намагається уникати будь-яких документальних слідів. Його виїзд з України у жовтні 2023 року не зафіксований у жодному пункті пропуску. Державна прикордонна служба після перевірки не змогла встановити обставини його виїзду. Єдиний підтверджений слід — використання паспорта під час перетину румуно-угорського кордону 8 жовтня 2023 року. Після цього він користувався українськими онлайн-сервісами з IP-адрес у різних країнах Європи.

Формально Дубневич перебуває у міжнародному розшуку, однак ефективні механізми його затримання відсутні. Зокрема, "червоне оповіщення" Інтерполу, яке передбачає арешт у будь-якій країні, спочатку було опубліковане у травні 2024 року, але вже у серпні його видалили без пояснення причин.

Крім того, у розслідуванні згадується фінансова активність родини. Зокрема, ще у березні 2022 року Роксолана Пиртко вивезла з України 2,33 млн євро готівкою та розмістила їх на рахунку у словацькому банку. Походження цих коштів вона пояснювала по-різному — від продажу нерухомості до дивідендів від бізнесу. Водночас правоохоронці вважають, що ці гроші можуть мати незаконне походження. Згодом рахунок було арештовано рішенням Вищого антикорупційного суду.

У 2023 році родина інвестувала кошти у Словаччині — придбала будинок у Братиславі за 600 тис. євро та вкладала кошти у бізнес. Однак цей будинок також був арештований у 2024 році. У Словаччині журналісти виявили зв’язки родини з місцевими бізнесменами та почесним консулом України, а також із колишнім керівництвом "Укрзалізниці".

Крім того, у 2022 році Роксолана Пиртко придбала нерухомість у Дубаї за 1,2 млн євро та зареєструвала там компанію. Втім, активного бізнесу в Об’єднаних Арабських Еміратах не зафіксовано, а квартиру здають в оренду.

За даними слідства, Ярослав Дубневич міг заволодіти природним газом на суму понад 2,1 млрд грн, після чого кошти були переведені через низку офшорних компаній. Надалі ці структури надавали кредити пов’язаним компаніям, у тому числі в Україні, зокрема для фінансування будівельних проєктів та розвитку сонячної енергетики. Загалом обсяг таких фінансових операцій оцінюється у десятки мільйонів євро та доларів.

Журналісти також зафіксували активність родини у сфері управління репутацією. В українському інтернет-сегменті з’явилася значна кількість позитивних матеріалів про Роксолану Пиртко та її чоловіка, які не містять згадок про їхній зв’язок із Дубневичем. Окрім цього, чоловік Пиртко подав позов проти NGL.media з вимогою видалити всі згадки про нього та його дружину, і цей судовий процес наразі триває.

Справа Ярослава Дубневича — що про це відомо

Нагадаємо, що у 2023 році Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук народного депутата Ярослава Дубневича (група "За майбутнє") у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд грн. Протягом 2013–2017 років він організував схему, за якою газ для теплових електростанцій за пільговими цінами використовували для виробництва електроенергії та її продажу за ринковою ціною, отримавши понад 3,5 млрд грн незаконного доходу. Дубневич також є обвинуваченим у справі про заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці".

Пізніше народному депутату заочно обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Вищий антикорупційний суд ухвалив відповідне рішення 13 листопада. Питання про застосування запобіжного заходу планували розглянути після затримання депутата.

Також Фокус писав, що народний депутат Ярослав Дубневич незаконно виїхав за кордон напередодні оголошення йому підозри у розкраданні коштів. Офіс Генпрокурора підтвердив цю інформацію та зазначив, що слідчі перевіряють можливу допомогу у його втечі.