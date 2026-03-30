С нетерпением ждет: Трамп анонсировал встречу с Лукашенко

Президент Америки Дональд Трамп пригласил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на заседание Совета мира и заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним. После того, как диктатор отпустил 500 политзаключенных из тюрем.

Трамп заявил, что после визита его специального посланника Джона Коула в Беларусь Лукашенко освободил еще 250 политических заключенных. Президент США выразил белорусскому лидеру "самую искреннюю благодарность" за этот шаг. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в Truth Social.

"На прошлой неделе мой посланник в Беларуси, Джон Коул, после переговоров с уважаемым президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных! Таким образом, общее количество заключенных, освобожденных президентом Лукашенко с мая прошлого года, превысило 500 человек. Я хотел бы выразить президенту свою самую искреннюю благодарность за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира." — написал он

Визит спецпредставителя США в Беларусь

Напомним, что Лукашеко помиловал еще 250 политзаключенных. США объявили о снятии санкций с двух белорусских банков и Министерства финансов. Также из всех санкционных перечней выведены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий". На этом фоне в Беларуси заявили о намерении помиловать 250 политзаключенных после соответствующего решения Вашингтона. Об этом стало известно 19 марта во время визита в Минск специального представителя США Джона Коула.

Также 20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи со специальным посланником США Джоном Коулом рассказал, что идет подготовка "большого соглашения" с Соединенными Штатами Америки.

Кроме этого, Лукашенко попросил Трампа не воевать против друзей Беларуси на Ближнем Востоке. Во время встречи в Минске Лукашенко захотел обсудить с посланником Дональда Трампа не только отношения Америки и Беларуси, но и Украину и войну на Ближнем Востоке.