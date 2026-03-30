З нетерпінням чекає: Трамп анонсував зустріч із Лукашенком

Президент Америки Дональд Трамп запросив невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка на засідання Ради миру та заявив, що "з нетерпінням" чекає на зустріч із ним. Після того, як диктатор відпустив 500 політв'язнів з тюрм.

Трамп заявив, що після візиту його спеціального посланця Джона Коула до Білорусі Лукашенко звільнив ще 250 політичних в’язнів. Президент США висловив білоруському лідеру "найщирішу подяку" за цей крок. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі у Truth Social.

"Минулого тижня мій посланець у Білорусі, Джон Коул, після переговорів із шановним президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в’язнів! Таким чином, загальна кількість ув'язнених, звільнених президентом Лукашенком з травня минулого року, перевищила 500 осіб. Я хотів би висловити президенту свою найщирішу вдячність за це і з нетерпінням чекаю на зустріч з ним на наступному засіданні Ради миру." — написав він

Візит спецпредставника США до Білорусі

Нагадаємо, що Лукашеко помилував ще 250 політв'язнів. США оголосили про зняття санкцій із двох білоруських банків і Міністерства фінансів. Також зі всіх санкційних переліків виведено "Білоруську калійну компанію" та "Беларуськалий". На цьому тлі в Білорусі заявили про намір помилувати 250 політв’язнів після відповідного рішення Вашингтона. Про це стало відомо 19 березня під час візиту до Мінська спеціального представника США Джона Коула.

Також 20 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом розповів, що йде підготовка "великої угоди" зі Сполученими Штатами Америки.

Крім цього, Лукашенко попросив Трампа не воювати проти друзів Білорусі на Близькому Сході. Під час зустрічі у Мінську Лукашенко захотів обговорити з посланцем Дональда Трампа не лише стосунки Америки та Білорусі, але й Україну та війну на Близькому Сході.