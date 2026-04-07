"Усиливает защиту украинского неба": Федоров рассказал о новациях для ВСУ

Украинские самолеты и вертолеты теперь можно быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак.

Каибнет министров Украины принял постановление, которое совершенствует процедуру экстренного дооборудования авиационной техники, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, обновленный подход предусматривает:

установление дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей. Все это будет происходить без длительных согласований технической документации;

сокращение периода от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения до одного месяца.

Федоров отметил, что будет расширен круг исполнителей работ.

В частности, дооборудование авиации смогут выполнять производители оборудования, специалисты и непосредственно воинские части, которые эксплуатируют технику.

"Более быстрая модернизация авиации — это более быстрая адаптация к новым угрозам и больше возможностей для военных в борьбе с воздушными атаками", — подчеркнул Федоров.

Он также объяснил, что в технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется.

"Это решение усиливает защиту украинского неба", — подчеркнул Федоров.

