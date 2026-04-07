"Посилює захист українського неба": Федоров розповів про новації для ЗСУ

Українські літаки та гелікоптери тепер можна швидше адаптувати до потреб сучасної війни й посилювати можливості авіації у відбитті повітряних атак.

Каібнет міністрів України ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, оновлений підхід передбачає:

встановлення додаткового озброєння, засобів зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей. Все це відбуватиметься без довготривалих погоджень технічної документації;

скорочення періоду від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження до одного місяця.

Федоров зазначив, що буде розширено коло виконавців робіт.

Зокрема, дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку.

"Швидша модернізація авіації — це швидша адаптація до нових загроз і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками", — підкреслив Федоров.

Він також пояснив, що в технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується.

"Це рішення посилює захист українського неба", — наголосив Федоров.

