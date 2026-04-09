Звонит до 20 раз, если он не отвечает: Зеленский рассказал, как часто общается с мамой

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает ежедневный контакт со своей мамой, даже в периоды большой нагрузки на работе. Более того, он признался, что ее звонки могут поступать до двадцати раз в день, если он не отвечает сразу.

Как сообщает издание The Sun, в подкасте Алистера Кэмпбелла "Leading" Зеленский рассказал, что его мама, Римма, практически ежедневно ему звонит. Ранее она работали инженером, но сейчас уже находится на пенсии. Он отметил, что старается всегда брать трубку, однако иногда бывает занят и забывает ответить.

Мама Владимира Зеленского Фото: The Sun

Что интересно, когда он пропускает звонок, его мама пытается дозвониться повторно несколько раз — иногда до десяти или двадцати. Зеленский подчеркнул, что лучше ответить сразу, ведь звонки матери неизбежно повторяются.

"Кстати, если я не отвечаю, у меня проблема. У меня от нее 10, 20 телефонных звонков. Поэтому лучше ответить на первый!", — рассказал чиновник.

Кроме того, президент Украины поделился и собственными переживаниями относительно гибели военных и гражданских людей в результате войны с Россией. По его словам, эту боль невозможно контролировать и сложнее всего в таких случаях ему вручать награды семьям погибших детей и солдат.

"Я стараюсь сделать это лично, чтобы не забывать об этих людях. Я должен это почувствовать, и я думаю, что президент должен это почувствовать. Он должен посмотреть в глаза этим людям, которые отдали своих родственников, своих детей, жизнь своих детей. Они отдали это, и поэтому мы живем, потому что кто-то отдал за это свою жизнь. Вот почему к этому нельзя просто привыкнуть", — рассказал чиновник.

Напомним, что в начале 2026 года в интервью изданию CNN жена Владимира Зеленского, Елена, рассказывала, что он ежедневно живет в состоянии постоянного напряжения из-за войны, и это заметно отразилось на его внешности и эмоциональном состоянии. По словам первой леди Украины, рабочий день ее мужа обычно начинается около 3-4 утра, когда ему начинают поступать сообщения с фронта. Кроме того, он часто пьет черный кофе без сахара, чтобы поддерживать энергию в течение насыщенного дня.

Также Фокус писал, что во время визита в Вашингтон в марте Елена Зеленская рассказала журналистам Fox News о президентстве ее мужа, которое особенно во время войны стало непростым периодом для всей семьи. Она объяснила, что чувствует, будто "наблюдает за своей жизнью со стороны", в частности, смотрит так за взрослением своих детей.