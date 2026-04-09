Телефонує до 20 разів, якщо він не відповідає: Зеленський розповів, як часто спілкується з мамою

Президент України Володимир Зеленський розповів, що підтримує щоденний контакт зі своєю мамою, навіть у періоди великого навантаження на роботі. Ба більше, він зізнався, що її дзвінки можуть надходити до двадцяти разів на день, якщо він не відповідає одразу.

Як повідомляє видання The Sun, у подкасті Алістера Кемпбелла "Leading" Зеленський розповів, що його мама, Рімма, практично щодня йому телефонує. Раніше вона працювали інженеркою, але зараз вже перебуває на пенсії.Він зазначив, що намагається завжди брати трубку, проте іноді буває зайнятий і забуває відповісти.

Мама Володимира Зеленського

Що цікаво, коли він пропускає дзвінок, його мама намагається додзвонитися повторно кілька разів — іноді до десяти чи двадцяти. Зеленський підкреслив, що краще відповісти відразу, адже дзвінки матері неминуче повторюються.

"До речі, якщо я не відповідаю, у мене проблема. У мене від неї 10, 20 телефонних дзвінків. Тому краще відповісти на перший!", — розповів посадовець.

Відео дня

Крім того, президент України поділився й влансими переживаннями стосовно загибелі військових та цивільних людей внаслідок війни з Росією. За його словами, цей біль неможливо контролювати і найскладніше у таких випадках йому вручати нагороди родинам загиблих дітей та солдатів.

"Я намагаюся зробити це особисто, щоб не забувати про цих людей. Я маю це відчути, і я думаю, що президент має це відчути. Він має подивитися в очі цим людям, які віддали своїх родичів, своїх дітей, життя своїх дітей.Вони віддали це, і тому ми живемо, бо хтось віддав за це своє життя. Ось чому до цього не можна просто звикнути", — розповів посадовець.

Нагадаємо, що на початку 2026 року в інтерв'ю виданню CNN дружина Володимира Зеленського, Олена, розповідала, що він щодня живе у стані постійного напруження через війну, і це помітно відобразилося на його зовнішності та емоційному стані. За словами першої леді України, робочий день її чоловіка зазвичай починається близько 3–4 ранку, коли йому починають надходити повідомлення з фронту. Крім того, він часто п’є чорну каву без цукру, щоб підтримувати енергію протягом насиченого дня.

Також Фокус писав, що під час візиту до Вашингтову у березні Олена Зеленська розповіла журналістам Fox News про президенство її чоловіка, яке особливо під час війни стало непростим періодом для усієї родини. Вона пояснила, що відчуває, ніби "спостерігає за своїм життям збоку", зокрема, дивиться так за подорослішанням своїх дітей.