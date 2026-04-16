Самую большую пенсию в Украине получает экс-регионал Кивалов: как ему удалось получить выплаты, — СМИ

Самая большая пенсия в Украине, которая была назначена по решению суда, составляет более 245 тысяч гривен. Такая выплата аномально-большая даже для бывших нардепов.

А получает ее бывший народный депутат и член тогда еще легитимной "Партии Регионов" Сергей Кивалов. Чтобы добиться этих денег от государства одиозный политик пошел в суд. О том, как он получил такую пенсию пишет "Телеграф".

В сообщении говорится, что бывший регионал получал начисленную Пенсионным фондом выплату 6 лет — с 2014 по 2020 год. Однако в 2020 году решил это изменить и пошел в суд. Поэтому после решения Одесского окружного админсуда его пенсия выросла в 17,5 раза с 14 тысяч до почти 246 тысяч в месяц.

Такую пенсию, являющуюся самой большой в стране, Кивалов получает и сегодня, стало известно из ответа ПФУ на депутатский запрос нардепа Даниила Гетманцева, который есть в распоряжении издания.

Пенсий Кивалова

В своем иске в суд Сергей Кивалов отметил, что тогда к нему применяется тогда действующая норма закона "О статусе народного депутата", которая давала право получать пенсию в размере 70% от месячного заработка нардепов, которые еще работают. Поэтому он взял соответствующую справку, где был оклад председателя комитета, надбавка за интенсивность труда и наличием ученой степени и почетного звания, следовательно, его зарплата тогда выходила более 54 тысяч гривен. Поэтому пенсия должна была бы стать 37 тыс. 851 грн.

Но к этому Кивалов еще и добавил для суда справку о зарплате из частного вуза — Международного гуманитарного университета, где бывший нардеп занимает должность президента. В документе его зарплаты резко выросли как раз за последние месяцы перед судебным иском.

в октябре 2019-го — 84 тыс. 712 грн;

в ноябре 2019-го — 442 тыс. 763 грн;

в декабре 2019-го — 332 тыс. 800 грн;

в январе 2020-го — 332 тыс. 800 грн.

Поэтому судья Михаил Кравченко принимает не стандартное решение о том, что Кивалову надо назначить пенсию на основе двух доходов, в частности, по справке из частного учреждения и надо считать зарплату действующего народного депутата, хотя его работа не имела отношения к депутатской пенсии.

